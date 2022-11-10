Как выстроена работа предвыборного штаба Мейрама Кажыкена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкен Абул Кекильбаев в эксклюзивном интервью телеканалу Atameken Business рассказал о том, как выстроена работа предвыборного штаба кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он также поведал о проходящей агитационной кампании и о том, какие вопросы задают избиратели кандидату.

По словам руководителя предвыборного штаба кандидата, в регионах действуют 14 штабов. Однако Абул Кекильбаев отметил, что это не означает, что остальным регионам внимание не уделяется. В тех регионах работают доверенные лица кандидата, которые от имени Мейрама Кажыкена знакомят с его программой. По всему Казахстану насчитывается более 140 доверенных лиц кандидата.

Предвыборный штаб Мейрама Кажыкена набирает волонтеров, которые будут наблюдать за выборным процессом в день голосования. Агитационная работа проводится волонтерами. Помимо агитации в вузах, местах скопления людей, проводятся встречи на предприятиях и производствах, в общественных организациях.

По словам руководителя штаба, в ходе встречи с избирателями они озвучивают свои предложения и просьбы