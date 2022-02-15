+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как выстраивается работа по цифровому майнингу

15 Февраля 2022 12:32
Поделиться:
Как выстраивается работа по цифровому майнингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выстраивается работа по цифровому майнингу в Казахстане? Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье
Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов Новая система субсидирования  АПК будет переведена на цифровой формат С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев

«По цифровому майнингу работы будут выстроены по трем основным направлениям. В части «серых майнеров» будет внедрена система револьверных проверок мобильных групп, созданных Министерством энергетики и правоохранительными органами. Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок. Третье - совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий «серых майнеров» путем ограничения IP-адресов», - отметил министр цифрового развития на заседании Правительства.

По словам Багдата Мусина, одним из эффективных решений станет рассмотрение в законодательстве конфискации имущества «серых майнеров». Перечисленные меры будут предприняты совместно Комитетом национальной безопасности , Министерством энергетики, Министерством финансов.

«В части регулирования рынка введется лицензирование цифрового майнинга. Основной критерий – это соответствие техническим требованиям: наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности. Мы также выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс, как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом. С учетом международного опыта и казахстанских реалий будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт», - сказал глава ведомства.

Как отметил Багдат Мусин, приоритетным является предьявление встречных обязательств к «белым майнерам» в части соблюдения требований по ESG.

«Также будут приняты меры по созданию экосистемы для развития индустрии майнинга в Казахстане, которая будет соответствовать международным стандартами, в части создания криптобирж в Казахстане, запуск пилота по банковскому обслуживанию криптобирж, создание майнинговых пулов. Предлагаемые меры позволят установить четкие и ясные правила игры, исключат проблемы по перегрузке электросети, а также выведут из «серой зоны» большинство майнинговых ферм», - добавил министр.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье
Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов
Новая система субсидирования  АПК будет переведена на цифровой формат
С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
3 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
4 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
5 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
6 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Читайте также
О работе по проблемным вопросам на таможне рассказал Бахыт Султанов
С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив