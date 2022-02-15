Как выстраивается работа по цифровому майнингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выстраивается работа по цифровому майнингу в Казахстане? Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По цифровому майнингу работы будут выстроены по трем основным направлениям. В части «серых майнеров» будет внедрена система револьверных проверок мобильных групп, созданных Министерством энергетики и правоохранительными органами. Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок. Третье - совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий «серых майнеров» путем ограничения IP-адресов», - отметил министр цифрового развития на заседании Правительства.

По словам Багдата Мусина, одним из эффективных решений станет рассмотрение в законодательстве конфискации имущества «серых майнеров». Перечисленные меры будут предприняты совместно Комитетом национальной безопасности , Министерством энергетики, Министерством финансов.

«В части регулирования рынка введется лицензирование цифрового майнинга. Основной критерий – это соответствие техническим требованиям: наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности. Мы также выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс, как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом. С учетом международного опыта и казахстанских реалий будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт», - сказал глава ведомства.

Как отметил Багдат Мусин, приоритетным является предьявление встречных обязательств к «белым майнерам» в части соблюдения требований по ESG.

«Также будут приняты меры по созданию экосистемы для развития индустрии майнинга в Казахстане, которая будет соответствовать международным стандартами, в части создания криптобирж в Казахстане, запуск пилота по банковскому обслуживанию криптобирж, создание майнинговых пулов. Предлагаемые меры позволят установить четкие и ясные правила игры, исключат проблемы по перегрузке электросети, а также выведут из «серой зоны» большинство майнинговых ферм», - добавил министр.