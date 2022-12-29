Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года

29 Декабря 2022, 11:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличатся размеры пособий в связи с изменением расчетных показателей в бюджете на будущий год, передает МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года в стране изменятся расчетные показатели. Месячный расчетный показатель, который используется для расчетов и начислений пособий и других социальных выплат, налогов и других платежей, составит 3 450 тенге.

Минимальный прожиточный минимум составит 40 567 тенге. (Следует отметить, что прожиточный минимум в 2021 году составлял 34 302 тенге, а в 2022 году – 36 018 тенге). Минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге.

Кроме того, изменения в 2023 году предусматривают постепенное увеличение размера базовой пенсии, а также увеличение величины максимального дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП.

Выплата при рождении ребенка положена как работающим, так и неработающим женщинам. При этом размер пособия составляет 38 МРП, или 131 100 тенге с 2023 года (ранее 120 840 тенге), на рождение первого, второго и третьего ребенка. На четвертого и последующих детей – 63 МРП (217 350 тенге - с 2023 года).

С 1 января 2023 года женщины, родившие детей в 2023 году, будут получать пособие по уходу за ребенком на протяжении 1,5 лет. Для детей, родившихся в 2022 году, выплата будет продлена автоматически еще на полгода.

Для женщин, осуществляющих трудовую деятельность до рождения ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается отдельно. Общий доход за последние 2 года работы делится на 24 месяца, умножается на утвержденный государством коэффициент 0,4, и из полученной суммы вычитается 10% пенсионного взноса.

Пособие по уходу за ребенком осуществляется не только из бюджета, но и из Государственного фонда социального страхования. Поэтому для его получения внесение регулярного взноса из заработной платы считается обязательным.

При этом, в случае если получатель выплаты увольняется с работы за полтора года до рождения, размер социальной выплаты остается на уровне государственного пособия. В 2023 году также увеличится размер пособий, выплачиваемых многодетным матерям. Речь идет о семьях с четырьмя и более детьми.

В 2023 году многодетным женщинам, получившим «Күміс алқа» (родившие и воспитавшие шестеро детей) и «Алтын алқа» (родившие и воспитавшие семь и более детей), будет выплачиваться ежемесячное государственное пособие в размере 6,4 МРП, или 22 080 тенге.

В следующем году величина пособия, выплачиваемого родителям и опекунам детей-инвалидов, установлена в размере 56 794 тенге. Размеры государственного социального пособия по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума (40 567 тенге - с 2023 года).

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составляет 71 787 тенге, второй группы – 57 206 тенге, третьей группы – 38 885 тенге.

С 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности будут повышены на 8,5% в связи с изменением величины прожиточного минимума. Таким образом, размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составит 77 889 тенге, второй группы – 62 068 тенге, третьей группы – 42 190 тенге.

Социальная выплата по потере работы из Государственного фонда социального страхования назначается участнику системы обязательного социального страхования со дня регистрации в качестве безработного в центре занятости населения.

Размер социальной выплаты зависит от дохода участника системы, с которого производись социальные отчисления, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода. В настоящее время коэффициент замещения дохода составляет 0,4. Выплата осуществляется от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе.

Однако в новом законе внесены концептуальные изменения по увеличению размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц. Так с 1 января 2023 года коэффициент замещения дохода составит 45% среднемесячного дохода (ранее 40%). Изменения внесены в соответствии с международными стандартами.

При этом повышение размеров социальной выплаты по потере работы также коснется действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое будет произведено автоматически.

С 1 апреля 2022 года применяется два размера МРП. Первый используется для выплаты пособий и других социальных выплат (3 180 тенге), второй используется для уплаты штрафов и налогов, и других платежей (3 063 тенге).