Как выращивают клубнику зимой, рассказали в Алматинской области

ТАЛДАКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области занялись выращиванием клубники зимой. Новым способом любимую многими ягоду решили выращивать в Коксуском районе. Там впервые на 0,25 га с применением научных и технических достижений в теплице высадили южнокорейский сорт клубники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

По данным акимата Коксуского района, предприниматель Светлана Зубова занимается развитием тепличного хозяйства с 2014 года. Теплица занимает площадь в два гектара. В этом году предприниматель, начинавшая с выращивания разных видов цветов для благоустройства, занялась выращиванием клубники. Оборудование позволяет обеспечивать оптимальный уровень влажности, освещенности, температурного режима. Клубника не повреждается, не гниет, а затем цветет и плодоносит. Кроме того, установлен специальный аппарат, который ловит насекомых-вредителей. В период сезонных работ рабочими местами обеспечивается около 10 человек, постоянными – два человека.

К слову, клубничная история Светланы Зубовой не началась неожиданно, это было обдуманное решение, которое она приняла вместе с супругом после всестороннего изучения. С одной стороны клубника не так капризна и зимой может расти даже при +15, а с другой – спрос на нее весьма высок.

По словам Светланы Зубовой, посаженный ею южнокорейский сорт клубники «Сольхян», что в переводе «Зимняя свежесть», дает урожай с декабря по май, когда люди особенно нуждаются в витаминах, свежих ягодах и фруктах.

«Клубника – вкусная и полезная ягода. При ее выращивании самое главное – это выбор сорта, подходящего к нашим условиям, тогда можно получать хороший урожай. И второе, хотя не менее важное, применение правильных и безопасных агротехнологий. Клубника не требует сильного нагревания теплицы, начинает расти при 5-6 градусах тепла, а зимой ей достаточно +10-15 градусов. Выбранный нами сорт позволяет получать крупные ягоды, некоторые из которых доходят до 50-55 граммов. Аромат нашей свежей клубники не передать словами, ее нужно пробовать. Свой первый урожай начали потихоньку получать в декабре, а в феврале ожидаем уже 700 кг клубники», - рассказала она.

Поделилась предприниматель и дальнейшими целями.

«Мы думаем, что спрос на нашу продукцию будет большим, так как других теплиц по выращиванию клубники зимой в регионе нет. В дальнейшем будем работать над увеличением объемов продукции. Однако для получения обильного урожая, необходимо подключить теплицу к газу. В этом нам по госпрограмме обещал оказать содействие акимат района», - сказала она.

В планах Светланы расширение теплицы и ее ассортимента, включая выращивание томатов и огурцов.

«Клубничное производство в районе не развито, на торговых прилавках в основном импортная клубника. Поэтому мы нацелены на расширение ассортимента и повышение урожайности ягодных культур, в том числе садовой земляники. Реализация проекта по выращиванию клубники очень важна, она позволит увеличить охват населения района отечественной продукцией и рабочими местами. А положительный опыт данного тепличного хозяйства можно будет внедрять повсеместно», - рассказал заместитель акима района Улан Досымбеков.

К слову, п. Балпык би, где начали выращивать клубнику, находится в шаговой доступности от областного центра, что дает возможность в перспективе расширить рынок сбыта при увеличении объемов производства.