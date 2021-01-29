Как вырабатывается иммунитет от КВИ после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков период выработки в организме человека антител после вакцинации от коронавируса, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый человеческий организм индивидуален. Средний период, это 14 дней, когда у человека вырабатывается иммунитет. У кого-то, возможно, на 12-тый день выработается, у кого-то на 20-тый день. Нельзя точно сказать, когда начинается выработка антител. В отношении того, что он (привитый вакциной человек) не опасен для окружающих в постпрививочный период, это потому что у него нет моделирования инфекции. То есть, мы же не вводим ему живой вирус и поэтому моделирования инфекции нет, такой человек в любом случае не передаст инфекцию другому», - сказала Нуршай Азимбаева, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе онлайн-лектория по вопросам вакцинации.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассматривает вопрос расширения контингента людей для вакцинации от КВИ.

«Надо отметить, что мы со своей стороны рассматриваем расширение контингента вакцинирующихся и всех желающих в последующем. Может, это будет период, когда большие объемы вакцин будут доступны, и мы будем предлагать для всех желающих. Но это будет позже, на первом этапе мы должны обеспечить вакцинацию группы наиболее уязвимых людей, группы повышенного риска», - пояснила Нуршай Азимбаева.