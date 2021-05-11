Как выполняются поручения Президента по созданию электронных версий учебников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На третьем заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем 27 мая 2020 года, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения, касающиеся развития технического и профессионального образования. О том, как эти поручения выполняются, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо активно развивать техническое и профессиональное образование. В рамках проекта «Жас маман» мы обновляем материально-техническую базу 130 колледжей. Программой бесплатного профессионально-технического образования ежегодно охвачено 100 тысяч студентов», – сказал Президент.

Главой государства было дано следующее поручение: «Одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются электронные учебники. Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование ими за данным ведомством».

Что сделано на сегодняшний день?

С отечественным издательством проработаны вопросы передачи права на безвозмездное использование электронных версий учебников.

Все электронные версии учебников 1-11 классов размещены на сайте Министерства образования и науки.

Сформирован каталог, включающий более 21 тысячи цифровых ресурсов, это более 12 тысяч видеоуроков и многое другое.

С постом Берика Уали можно ознакомиться, пройдя по ссылке.



