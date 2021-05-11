Как выполняются поручения Президента по созданию электронных версий учебников
«Необходимо активно развивать техническое и профессиональное образование. В рамках проекта «Жас маман» мы обновляем материально-техническую базу 130 колледжей. Программой бесплатного профессионально-технического образования ежегодно охвачено 100 тысяч студентов», – сказал Президент.
Главой государства было дано следующее поручение: «Одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются электронные учебники. Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование ими за данным ведомством».
Что сделано на сегодняшний день?
С отечественным издательством проработаны вопросы передачи права на безвозмездное использование электронных версий учебников.
Все электронные версии учебников 1-11 классов размещены на сайте Министерства образования и науки.
Сформирован каталог, включающий более 21 тысячи цифровых ресурсов, это более 12 тысяч видеоуроков и многое другое.
С постом Берика Уали можно ознакомиться, пройдя по ссылке.