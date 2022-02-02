Как выполняют требования шахтеров в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области уделят большее внимание развитию моногородов. В Шахтинске, Сарани и Абае намерены строить больше жилья, ремонтировать дороги и улучшать социальную инфраструктуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек встретился с инициативной группой шахтеров. На совещании обсудили ход исполнения требований коллективов АО «АрселорМиттал Темиртау», принятых согласительной комиссией после трагедии на шахте «Абайская» . Аким области лично контролирует этот процесс.

На сегодня из 12 требований компания выполнила почти все. В работе остаются несколько пунктов, касающихся нормативной численности персонала, обновления инвестиционной программы с учетом технического аудита оборудования.

Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов рассказал об обновлении транспортного парка. По его словам, уже пришло пять новых автобусов и семь получат в ближайшее время. Всего компания обещает закупить 56 современных автобусов.

На встрече также речь шла о льготной ипотечной программе для шахтеров и металлургов. Напомним, на ее реализацию выделили из областного бюджета миллиард тенге. Для большего охвата программу дополнительно профинансирует также «Отбасы банк». Директор карагандинского филиала «Отбасы банка» Бауыржан Жуаспай сообщил, что профсоюзы подали первые списки из 67 человек.

Кроме того, обсудили развитие моногородов.

По словам акима Шахтинска Аскербека Халтонова, в этом году в городе планируется достроить пятиэтажный дом, в котором часть квартир смогут получить шахтерские семьи. Начнется ремонт центрального проспекта Абая Кунанбаева. Планируется завершить благоустройство городского парка культуры и отдыха. По просьбе шахтеров в Шахтинске должен появиться современный хоккейный корт.

О планах по строительству жилья рассказали акимы Сарани и Абайского района. Глава Сарани Ержан Темирханов сообщил о предстоящей газификации, которую хотят начать с поселка Актас.

В Абайском районе предстоит завершить ремонт дороги на шахту «Абайская». Горняки пожаловались на отсутствие аптеки в поселке Вольном и попросили увеличить количество автобусных рейсов по маршруту Абай – Вольный – Кызыл. По словам акима района Бауржана Асанова, эти вопросы будут решены.

«С ноября прошлого года мы ежемесячно встречаемся с акимом области, руководством компании. Эти встречи нужны. Поднимаем все вопросы, волнующие коллективы. На данный момент уже много решено», – отметил Нурболат Абдрахманов, горный мастер шахты «Тентекская».

Рабочая группа будет действовать до полного решения всех вопросов, подчеркнул Женис Касымбек.

«Решение проблем, поднятых шахтерскими коллективами, остается на контроле. Обращаюсь ко всем ответственным за исполнение поставленных задач – своевременно примите все меры. Через месяц встретимся в таком же формате», – сказал глава региона.