Как выполняется поручение Президента по посадке двух миллиардов деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о ходе реализации подготовительных мероприятий, проводимых по исполнению поручения Президента К. Токаева касательно посадки 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день акиматами в целях реализации программы по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде разработаны Комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведению, аналогичные планы утверждены по подведомственным Министерству учреждениям и организациям. В целом по учреждениям лесного хозяйства акиматов областей запланирована посадка деревьев за пять лет на площади 608,2 тыс. га в количестве 1455,7 млн. шт. деревьев. По природоохранным организациям и предприятиям подведомственным Министерству 59,3 тыс. га в количестве 251,3 млн. шт. деревьев», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

«Физическими и юридическими лицами, осуществляющими лесопользование на участках государственного лесного фонда планируется проведение компенсационных посадок на площади 48,6 тыс. га в количестве 293,0 млн. штук деревьев. Обеспечение посадочным материалом будет осуществляться лесными питомниками находящихся на территории лесных учреждений и особо охраняемых природных территориях», - добавил зампремьера.

По его словам, на территории лесных учреждений в настоящее время функционирует 44 временных питомников и 158 постоянных питомников.

«На территории особо охраняемых природных территориях функционирует 21 постоянных питомников и 7 временных питомников. На сегодняшний день утверждены Региональные планы озеленения и создания зеленых зон населённых пунктов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент», - заключил Р. Скляр.