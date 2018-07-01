Как выносить и родить здорового малыша - советы столичных врачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи акушер-гинекологи Астаны дали несколько советов, которые помогут выносить и родить здорового малыша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления здравоохранения.

Врач Динара Кабулова назвала 10 простых правил:

1. Вовремя встать на учет по беременности по месту жительства, наблюдение у врача по необходимости и саблюдение рекомендаций врача.

2. Создание благоприятных условий для рождения ребенка: психологических, эмоциональных, социальных, физических и экологических.

3. Употребление здоровой, естественной, натуральной пищи с максимальным насыщением витаминами, микроэлементами и минеральными солями: соки, фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, орехи, мед, молочнокислые продукты, яйца, мясо, рыба, свежая и сухая зелень, бобовые.

4. Избегать употребления лекарств для эффективной работы всех органов выделения (кожа, легкие, печень, почки).

5. Избегать вредных привычек: употребления алкоголя, курения, наркотиков, пассивного курения.

6. Носить свободную одежду из дышащей ткани, удобную обувь.

7. Ежедневная естественная физическая активность: ходьба, посильная гимнастика, свободный танец, самомассаж для оптимальной психофизической подготовки к легким родам.

8. Обучение навыкам снятия стрессов и умению полноценно отдыхать.

9. Психофизическая подготовка к родам, участие партнера (по возможности) в родах.

10. Воспитание будущего ребенка: классическая музыка, красивая природа, картины, литература, комфортная домашняя обстановка.

Единодушно врачи рекомендуют беременным соблюдать умеренную физическую активность. В том числа посещать бассейн или заниматься йогой, ходить на гимнастику, танцы, но только в специальные группы для женщин, ожидающих появления малыша. Также они «прописывают» свежий воздух, то есть как можно чаще выбираться на прогулки, проветривать комнату.

«Нельзя поднимать тяжести, поскольку это может привести к преждевременным родам. Не рекомендовано ходить на высоких каблуках. Можно упасть, да и венам на ногах такая обувь лишь добавит проблем. Еще один неотъемлемый компонент образа жизни беременной женщины - здоровый сон. Врачи рекомендуют ложиться не позднее 10 часов вечера и вставать не ранее 7 часов утра. Таким образом, оптимальным считается ночной сон продолжительностью 8-9 часов», - добавила врач Гульназ Досмырзаева.