Как выглядят улицы Алматы после беспорядков - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самый большой город Казахстана после массовых беспорядков понес огромный ущерб. Многие здания, магазины были разграблены и сожжены. В городе все еще продолжается антитеррористическая спецоперация. Армия и полиция блокировали ключевые объекты. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» показал, как выглядели улицы Алматы после беспорядков по состоянию на 9 января.

Фотокорреспондент нашего издания прогулялся по центральным улицам города.

Центральная площадь города, район который больше всего пострадал от мародеров и террористов, сейчас оцеплен. Здесь дежурят несколько подразделений военнослужащих. Они тщательно проверяют документы прохожих.

Многие здания, магазины были разграблены и сожжены. В НПП «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба.

Тем временем, в некоторых частях города люди с детьми начали гулять по паркам и улицам, но многие все же боятся выйти из дома. Наблюдаются очереди в банкоматах и магазинах, пекарнях.

Постепенно возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков, аптек и АЗС. 9 января во всех районах мегаполиса открылись 77 супермаркетов. В городском штабе заверили, что запасов продовольствия в достаточном объеме. На сегодня функционируют 70 сетевых и 40 крупных розничных аптек. Также открыты рынки «Барыс», «Алматы-1», «Арыстан». На сегодня открыты 44 пункта АЗС, готовятся к открытию еще около 25 пунктов. Стоимость бензина и дизтоплива сохранена на прежнем уровне, а стоимость газа снижена до 70 тенге за литр.

Кроме того, коммунальные службы начали уборку города после массовых беспорядков. За вчерашний день вывезено порядка 950 тонн ТБО.

В городе начата работа по восстановлению светофорных объектов, по предварительным данным, в ходе беспорядков были разрушены и требуют выполнения ремонтных работ более 40 светофорных объектов. Ориентировочная стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 72 миллиона тенге.

В настоящее время в городе все организации образования находятся на усиленном контроле. Продлены сроки зимних каникул для учащихся школ до 17 января, для студентов колледжей - до 24 января. В связи с режимом антитеррористических действий приостановлена работа всех дошкольных организаций города.

Также в городе поэтапно возобновляется работа общественного транспорта. С 10 января по Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов.

Аэропорт Алматы временно не работает . Там сообщили, что сейчас ведутся восстановительные работы. Подсчитывается ущерб, нанесенный террористами. В целом аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний.

Также стоит отметить, что по периметру Алматы выставлены блокпосты.

Напомним , в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.



