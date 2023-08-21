Как выглядят студенческие общежития в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится мониторинг готовности студенческих общежитий к новому учебному году. Промежуточные итоги опубликовали молодежное крыло партии «AMANAT» и студенческий омбудсмен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным партии, во всех регионах страны насчитывается 663 общежития, из них 250 при вузах, 413 – при колледжах. Это 148 тысяч 768 мест. «AMANAT» проверила 237 общежитий во всех 20 регионах, в 426 – проверка продолжается.

Из 111 проверенных общежитий в вузах 70 в партии оценили как «в хорошем состоянии», 39 – «в среднем», в двух ведутся ремонтные работы. Из 126 объектов в колледжах 75 в хорошем состоянии, 36 – в среднем, 13 – в плохом санитарном состоянии, в двух ведутся ремонтные работы.

Также были выявлены факты нарушений. В основном они касаются правил пожарной безопасности, отсутствия необходимых предметов мебели, антисанитарии, аварийного состояния зданий и отсутствия ремонта, отсутствия бытовок, прачечных.

«Также было установлено, что общежития, построенные при советской власти, нуждаются в ремонте или полностью непригодны для проживания. Другими словами, есть общежития, которые существуют с древних времен. Кое-где мы видели общежития постройки 1930-х годов. Не утешает то, что такие примеры встречаются в крупных региональных вузах», - рассказал председатель молодежного крыла партии Нуржан Жетписбаев во время пресс-конференции в Астане.

Региональные омбудсмены проверили общежития в 14 регионах.

«Мы не показали самые хорошие и самые плачевные ситуации. Есть разного состояния общежития. Это средний срез, наши омбудсмены подготовили отчет. Мы проводили в субботу первое собрание с министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком с картиной в университетах. На этой неделе продолжаются мониторинговые работы, приступаем к работе в Шымкенте, Мангыстау и Жетысу», - добавила студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова.