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Как выглядит Тараз после трагических событий 4-6 января - фоторепортаж

18 Января 2022 13:20
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Как выглядит Тараз после трагических событий 4-6 января - фоторепортаж

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Город приходит в себя после трагических событий 4-6 января, пострадавшие объекты восстанавливают в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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До сих пор «красный» уровень террористической угрозы действует в Жамбылской области. В областном центре продолжается антитеррористическая операция по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

Введен режим чрезвычайного положения.

С шестого января действует комендантский час. Строго запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 7:00.

Круглосуточную службу на 29-ти блок-постах на выездах из региона несут жамбылские полицейские, 10 из блок-постов действуют в Таразе.

В ходе массовых беспорядков сильно пострадали от пожаров и погромов административные объекты - областной акимат, здание «Нур-Отана», три корпуса полиции.


Разграблению и разгрому подверглись 29 объектов бизнеса в центре города.

Ущерб от погромов оценивает специальная комиссия, и, по предварительным подсчетам, общая сумма составляет около 7,6 млрд. тенге.

Однако сегодня в Таразе уже практически не остается следов трагедии. Вывезены горы мусора, которым был завален центр города.

Активными темпами приводят в порядок пострадавшие здания и бизнес-объекты.

Областной акимат восстановили наполовину, и сюда уже возвращаются чиновники, до этого расселенные по другим зданиям.


Капитальная реконструкция ожидает здание партии «Нур-Отан», в значительной мере пострадавшее от погромщиков.

Сегодня в городе медицинские учреждения, продуктовые магазины, рынки и автозаправочные станции работают в обычном режиме.

Коммунальные предприятия Тараза стабильно обеспечивают горожан водой, теплом и светом.

Запасов продовольствия и лекарств в регионе достаточно, обеспечивается стабильность цен на социально значимые товары. Эти темы не сходят с повестки совещаний в областном и городском акиматах.

В Жамбылской области открыты автомобильные, воздушные, железнодорожные пути.

Поезда отправляются по обычному расписанию. На железнодорожном вокзале прибывающих после 23.00 пассажиров в целях безопасности забирают специальные автобусы.

Что же касается таразского аэропорта «Аулие-Ата», то пока отсюда улететь можно только в столицу Казахстана.

Общественный порядок в регионе обеспечивают около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, сотни единиц техники.

Под защитой военных находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, аптек, а также кордайский завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, это предприятие является стратегически важным объектом.

Жизнь в Таразе входит в прежнее русло. И произошедшее вспоминается, как страшный сон.


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#Жамбылская область   #Акимат   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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