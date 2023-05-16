Как выглядит Сиань – древний город, где пройдет Саммит «Центральная Азия - Китай». Фоторепортаж

СИАНЬ.КАЗИНФОРМ - Предстоящий саммит «Центральная Азия - Китай» пройдет 18-19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе КНР. Древнее название Сианя - Чанъань - бывшая столица 13 династий Китая и отправная точка древнего Шелкового пути. О том, как выглядит исторический и современный город Сиань, а также как идет подготовка к саммиту «Центральная Азия - Китай» - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Сиань - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Он обладает длительной, более чем 3-тысячелетней историей. Здесь можно увидеть многочисленные исторические памятники и современные архитектурные строения. В Сиане сохранилась целостная в Китае древняя городская стена, расположены известная буддийская пагода Даяньта (Большая пагода диких гусей) и музей императорского мавзолея Цинь Шихуанди с терракотовыми воинами.

Музей императорского мавзолея Цинь Шихуанди с терракотовыми воинами. Историческая достопримечательность, которая привлекает туристов со всего мира. В 1987 году данный памятник включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время г.Сиань - административный центр провинции Шэньси, население которого составляет около 13 млн. человек. Мегаполис является важной промышленной базой. В 2022 году его ВВП достиг 1148,65 млрд юаней. Сиань считается крупнейшим внутренним сухопутным портом Китая, откуда отправляется железнодорожный экспресс Китай-Европа «Чанъань». Согласно статистике, в 2022 году внешнеторговый оборот города составил 447,41 млрд юаней.

Ворота «Юннин» древней городской стены города Сиань. Стена была построена в 1370-х гг. во время правления династии Мин. Контур сооружения представляет собой замкнутый прямоугольник, имеет длину 12 км, высоту 12 м и ширину 15 м.

Фото: Xinhua

Юго-восточный угол древней городской стены Сианя

Фото: Xinhua

Колокольная башня Сианя - это исторический памятник, расположенный в центре города Сиань. Она была построена в 1384 году во времена династии Мин и является одной из самых крупных и хорошо сохранившихся колокольных башен в Китае. Сооружение имеет высоту 36 метров и состоит из трех этажей.

Большая пагода диких гусей (Даяньта) - исторический памятник, расположенный в городе Сиань. Пагода построена в 652 году во время правления династии Тан для хранения священных писаний и буддийских святынь. Пагода имеет высоту 64 метра и состоит из семи этажей.

Улица Хуэйминьцзе, находится в центре города Сиань, является одним из интересных и популярных мест среди туристов. Здесь можно найти множество заведений общественного питания и лавочек, которые отражают культурную жизнь китайского мегаполиса.









Вечером на улице Хуэйминьцзе настоящая толчея. Музыка, ароматы всяких вкусностей, здесь туристы найдут большое количество местных лакомств … настоящий восточный базар!





В эти дни в Сиань пришла настоящая летняя жара, температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов. Жизнь китайского мегаполиса начинает кипеть в вечерние часы.

Международный аэропорт Сианя «Сяньян» - крупнейший воздушный хаб на северо-западе Китая. После завершения расширения аэропорта в 2025 году пассажиропоток достигнет 83 млн человек в год, а грузопоток - 1 млн тонн.

Несколько дней остается до начала саммита «Центральная Азия - Китай», который пройдет 18-19 мая в городе Сиань. В известных туристических достопримечательностях и районе проведения международного форума работают светодиодные экраны с видеороликами, установлены баннеры и декорации с символикой и лозунгами саммита.









Так выглядит пресс-центр Саммита «Центральная Азия - Китай», рассчитанный на более 100 представителей СМИ.

Напомним, что инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне. Главной целью сотрудничества в рамках данного формата является совершенствование механизмов политико-дипломатического взаимодействия, укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, здравоохранения, науки и высоких технологий, охраны окружающей среды и культуры.