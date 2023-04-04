Как выглядит новый состав Правительства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новая рабочая неделя, как и ожидалось, началась с кадровых назначений и перестановок. Занимающие позиции и.о. министров получили новую должность, были переназначены, кто-то и вовсе покинул кабинет министра. О том, как выглядит новый состав Правительства, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

На минувшей неделе стало известно о том, что Указом Президента РК на должность Премьер-Министра был назначен Алихан Смаилов. Мажилис во время пленарного заседания палаты после обсуждения депутатами кандидатуры главы правительства проголосовал за проект постановления дать согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-Министра Республики Казахстан. В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.

Позже были назначены заместители Премьер-Министра РК. В частности, в Правительстве появилось новое лицо – Мурат Нуртлеу стал заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК. Ранее Мурат Нуртлеу руководил Администрацией Президента с февраля 2022 года. С марта 2019 года – помощник Президента. В январе 2022 года был назначен на пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Еще одним заместителем Премьер-Министра – руководителем Аппарата Правительства был назначен Галымжан Койшыбаев.

А первым заместителем Премьер-Министра переназначен Роман Скляр.

Серик Жумангарин также был переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.

Свой пост сохранил и Алтай Кульгинов – заместитель Премьер-Министра РК.

Ерулан Жамаубаев был переназначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК.

В самом кабинете министров тоже появилось новое лицо. Алмасадам Саткалиев стал министром энергетики. До этого назначения был председателем правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Что касается остальных министров, они были переназначены на должности, которые занимали ранее.

Алибек Куантыров переназначен министром национальной экономики РК.

Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта РК.

Азамат Ескараев переназначен министром юстиции РК.

Тамара Дуйсенова переназначена министром труда и социальной защиты населения РК. Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК.

Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Зульфия Сулейменова переназначена министром экологии и природных ресурсов.

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития.

Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Саясат Нурбек переназначен министром науки и высшего образования РК.

Ербол Карашукеев переназначен министром сельского хозяйства.

Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК.