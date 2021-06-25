Как выглядит казахстанский павильон на EXPO-2021 в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «QazExpoCongress» рассказали, как будет выглядеть павильон Казахстана на всемирной выставке «EXPO-2021» в Дубае. Выставка стартует 1 октября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что выставка «EXPO-2021» в Дубае продлится 6 месяцев и завершится 31 марта 2022 года. Тема выставки - «Объединяя умы, создавая будущее».

Председатель АО «НК « QazExpoCongress» Аллен Чайжунусов рассказал, что площадь казахстанского павильона на выставке составляет 3400 квадратных метров. Сам объект состоит из четырех зон.

«Казахстанский павильон находится в кластере возможности. Застройщиком павильона является очень авторитетная компания, которая имеет большой опыт по строительству павильонов во всемирных выставках, это швейцарская компания. Почему не строит казахстанская компания? Во-первых, площадка строительства - это зарубежная страна. Во-вторых, сами выставки - это все-таки специфический объект. Их можно собрать или оставить. Есть предложение - мы будем рассматривать: наш павильон транспортировать в Казахстан. Также есть другое предложение - по возможности сохранить этот павильон на территории Дубая для продвижения экономических, торговых интересов Казахстана. Этот вопрос еще обсуждается», - рассказал Аллен Чайжунусов в ходе пресс-тура по объектам EXPO в Нур-Султане.

По словам председателя нацкомпании, в казахстанском павильоне полностью завершились все свои строительно-монтажные работы. На этом этапе осуществляется монтаж мультимедийного оборудования.

«Здание полностью построили. Внутри идут отделочные работы. В августе-сентябре запланированы пуско-наладочные работы, тестирование павильона, ландшафтные работы», - отметил А. Чайжунусов.

Вход в зону начинается с прешоу, в котором будет раскрываться код ДНК и формирование миграции человечества.

Первая зона называется «Казахстан - страна великой степи», где будет показана уникальная природа республики, представлены сакральные места, культурные наследия, биоразнообразие, природные возможности страны.

Вторая зона посвящена столице Нур-Султану и регионам республики.

Третья зона называется «Future road». В этой зоне планируется представить все передовые возможности страны.

Как отметили в QazExpoCongress, в третьей зоне будут показан видеоконтент. Планируется проведение специальных интерактивных игр для привлечения посетителей. Четвертая зона - «Final show». Здесь, как отметили в нацкомпании, раскрывается тематика выставки: создавая умы, будет показан симбиоз между человеком и искусственным интеллектом.

Также председатель компании рассказал, как осуществляется отбор стендистов для выставки.

«Сейчас ведется отбор стендистов. Стендистов мы набираем здесь. Задача такая, чтобы дать максимальную возможность молодым работать в павильоне. Мы их обеспечиваем питанием, проживанием, экипировкой, перелет и так далее. Они будут работать в две смены по три месяца», - отметил Аллен Чайжунусов.

«В нашем павильоне мы будем демонстрировать инвестиционный потенциал страны, раскрывать те возможности, которые присутствуют у нашей республики с целью привлечения туристов и инвесторов. Однозначно будет использованы передовые технологи, имеющиеся сейчас на рынке. Это делается с целью донесения максимального конечного потребителя», - добавил первый заместитель председателя правления АО «НК«QazExpoCongress» Даулет Еркимбаев.