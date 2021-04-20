Как выбрать маску для детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О важности использования медицинских масок детьми в общественных местах в ходе онлайн-брифинга о мерах профилактики для снижения заболеваемости среди детей, рассказала заместитель главного врача детской городской клинической инфекционной больницы Айнур Уалиева, передает корреспондент МИА Казинформ.

По словам спикера, родителям рекомендуется проследить за ношением масок детьми в общественных местах.

«Если есть крайняя необходимость, детям до пяти лет нужно надеть маску. В этом случае мы рекомендуем использовать медицинскую маску, но при условии, что она будет меняться каждые два-три часа. Почему мы не рекомендуем тканевые и синтетические маски, потому что такие маски все привыкли использовать по несколько раз. Они, естественно, увлажняются, куда наслаивается микрофлора, и есть большой риск заболеть какими-то бактериальными инфекциями. Многие спрашивают и о марлевых масках. Но в марлевых масках, конечно, возможно, легче дышать, но они от вирусов не защищают», - пояснила врач.

Кроме того, Айнур Уалиева остановилась и на том, как уберечь детей от заражения коронавирусом.

«Если говорить о дополнительных средствах защиты, то мы родителям рекомендуем при посещении общественных мест обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Профилактического лекарства от вируса на сегодня нет. Есть только вакцина для взрослых. Также необходимо постоянно проветривать помещение. Родителю стоит договориться с ребенком, чтобы он носил маску в местах массового скопления. Если говорить об оксалиновой мази, она предотвращает от других инфекций, но только не от коронавируса, так как ее стойкость перед вирусом еще не доказана», - подытожила она.

Также ранее врач рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей.



