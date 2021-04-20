Как выбрать маску для детей
По словам спикера, родителям рекомендуется проследить за ношением масок детьми в общественных местах.
«Если есть крайняя необходимость, детям до пяти лет нужно надеть маску. В этом случае мы рекомендуем использовать медицинскую маску, но при условии, что она будет меняться каждые два-три часа. Почему мы не рекомендуем тканевые и синтетические маски, потому что такие маски все привыкли использовать по несколько раз. Они, естественно, увлажняются, куда наслаивается микрофлора, и есть большой риск заболеть какими-то бактериальными инфекциями. Многие спрашивают и о марлевых масках. Но в марлевых масках, конечно, возможно, легче дышать, но они от вирусов не защищают», - пояснила врач.
Кроме того, Айнур Уалиева остановилась и на том, как уберечь детей от заражения коронавирусом.
«Если говорить о дополнительных средствах защиты, то мы родителям рекомендуем при посещении общественных мест обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Профилактического лекарства от вируса на сегодня нет. Есть только вакцина для взрослых. Также необходимо постоянно проветривать помещение. Родителю стоит договориться с ребенком, чтобы он носил маску в местах массового скопления. Если говорить об оксалиновой мази, она предотвращает от других инфекций, но только не от коронавируса, так как ее стойкость перед вирусом еще не доказана», - подытожила она.
Также ранее врач рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей.