Как выбрать бутилированную воду, рассказали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Чем отличается бутилированная вода и о сроках ее годности рассказали санитарные врачи Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнара Джаксылыкова отметила, что бутилированная питьевая вода бывает разной.

Артезианская – та, которую добывают из подземных источников глубокого залегания. Такая вода бывает нескольких категорий: высшая, первая и детская.

В воде высшей категории содержится много макро- и микроэлементов. На производстве её подвергают длительной очистке от газов, минеральных солей, насыщают ионами серебра. Такую воду советуют употреблять спортсменам и людям, которые испытывают серьёзные физические нагрузки.

Вода первой категории проходит систему очистки, но её не насыщают большим количеством химических элементов.

Наиболее безопасный вид это детская вода. Её подвергают щадящей обработке, чтобы сохранить все полезные свойства без техногенных примесей. Несмотря на название, полезна она и для взрослых.

Природную минеральную воду добывают из артезианских скважин, родников и других подземных источников. Она делится на столовую, столово-лечебную и лечебную.

Столовую воду можно употреблять в любом количестве как обычную воду, она стимулирует процессы пищеварения. Однако еду на столовой воде готовить нельзя, потому что при кипячении из минеральных веществ выделяется осадок, который наш организм не усваивает.

Столово-лечебную воду нужно пить не более двух стаканов в день. В такой воде сохраняется естественный химический состав. Она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает поддерживать хорошее самочувствие.

Лечебную воду нужно употреблять только по назначению врача, поскольку у неё высокая степень минерализации.

«Ещё бывает родниковая питьевая вода. Если вы хотите попробовать эту воду, лучше искать родники на каменистой земле подальше от города. Если родник находится на территории города, воду оттуда нельзя назвать чистой и полезной — велик риск, что она уже смешалась со стоками канализации. Родниковую воду можно купить в бутилированном виде в магазине. Главное, чтобы было указано, где расположен родник. Существует и природная питьевая вода. От предыдущих видов она отличается тем, что в ней не содержится ни минералов, ни углекислого газа. Её обычно добывают из поверхностных вод, которые не относят к природным минеральным источникам», - рассказала Г.Джаксылыкова.

Ледниковая талая вода более пресная, чем артезианская, её следует пить дозированно. Чтобы отличить талую воду от других типов, нужно внимательно изучить этикетку. На ней должно быть указано место производства воды. Оно должно находиться у подножий гор. В противном случае, за талую производитель может выдавать обычную воду из водопровода.

Хранить бутилированную воду следует в тёмном прохладном месте. Закрытую ёмкость можно хранить от 3 до 18 месяцев в пластиковой упаковке и до 24 месяцев - в стеклянной таре. Открытую бутылку - несколько дней. Через неделю в ней могут развиться болезнетворные бактерии. Это касается как обычной, так и минеральной воды. Чем дольше она будет стоять открытой, тем быстрее потеряет полезные свойства.