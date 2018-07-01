Как выбрать безопасный для здоровья салон красоты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре общественного здоровья сделали ряд рекомендаций населению, как избежать заражения гепатитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 100% застраховаться от заражения вирусными гепатитами нельзя. Но соблюдая несколько простых правил, риск можно снизить: не делайте маникюр, педикюр, тату, пирсинг и пр. в сомнительных салонах, а также общественных местах, где не может быть обеспечена необходимая стерильность многоразовых инструментов и их частей; избегайте использования любых чужих нестерильных колющих, режущих предметов, медицинских, маникюрных и других инструментов; регулярно проверяйтесь на гепатиты; используйте барьерные методы защиты (презервативы); если вы не вакцинированы от гепатита В, получите прививку», - рекомендуют эксперты центра.

Продолжая тему распространенных сегодня салонов красоты и маникюрных салонов, директор департамента санитарно-гигиенического мониторинга и оценки рисков Научно-практического центра санитарно-эпидимиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Сейкарим Тастанбаев дал свои рекомендации.

«При посещении парикмахерских и салонов, предоставляющих косметические, косметологические услуги, клиенты должны обращать внимание на следующее: в мужском и женском залах раковины для мытья рук парикмахеров и мытья головы посетителей должны быть оборудованы раздельно. В косметических, маникюрных и педикюрных кабинетах должны стоять бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа», - сказал он.

Также эксперт порекомендовал обращать внимание на то, что для обслуживания используется белье одноразового применения (полотенца, салфетки, простыни и другое).

Сами работники салонов, по словам эксперта, также должны соблюдать следующие правила личной гигиены:

- перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом;

- в косметических кабинетах для обработки рук применять кожные антисептики, работать в защитных масках, экранах, одноразовых резиновых, латексных перчатках;

-осуществлять окраску волос в перчатках;

-не курить и не принимать пищу на рабочих местах;

-работать в специальной одежде.

Эти рекомендации приурочены ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно 28 июля отмечается во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Мероприятия медиков в этот день направлены на повышение заинтересованности граждан каждой страны в проведении профилактических мероприятий, это: диагностика, вакцинация против гепатита и т.д. Девиз 2018 года: «Предупредите гепатит. Действуйте без промедления».