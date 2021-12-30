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Как выбрать безопасные продукты к новогоднему столу

30 Декабря 2021 14:30
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Как выбрать безопасные продукты к новогоднему столу

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Близится канун новогодних праздников, и каждый стремится в магазин, чтобы купить продукты к праздничному столу. Как выбрать безопасные продукты, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

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Ряд важных рекомендаций при покупке продуктов питания дала нашим читателям руководитель отдела технического регламента ДСЭК Алматинской области Наталья Четвирикова.

«Первое - это маркировка. Она должна содержать информацию о наименовании, составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения продукции, показателях пищевой ценности, а также рекомендации и ограничения по использованию продукции. Обязательно должно быть указано полное наименование и место нахождения изготовителя продукции, знак ЕАС.

В случае, если вы обнаружили продукцию, на которой отсутствует полная информация, то воздержитесь от приобретения.

Второе - упаковка, которая должна быть чистой, сухой, без вмятин, повреждений и подтеков. На упаковку должна быть нанесена маркировка с полной информацией для потребителя.

Если вы обнаружили, что выбранная вами продукция содержится в поврежденной, загрязненной упаковке, откажитесь от ее покупки.

Следующее - срок годности и условия хранения. Особое внимание обращайте на скоропортящиеся продукты (торты, пирожные, салаты, заправленные майонезом, холодные закуски и тому подобное). Вы должны помнить, что срок годности на такую продукцию ограничен несколькими часами. Такая продукция обязательно должна храниться в холодильнике, как в магазине, так и дома», - рассказывает Наталья Четвирикова.

Кроме того спикер добавила, что при покупке любого товара стоит спросить документы, подтверждающие соответствие продукции.

«Вы имеете полное право потребовать у продавца, например, декларацию о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия. В случае, если продавец не предоставил вам указанные документы, то воздержитесь от покупки продукции», - рекомендует представитель ДСЭК региона.

К слову, по расчетам нумерологов, в эту новогоднюю ночь на столе должны быть простые, но качественные и сытные блюда. Хорошо приготовить основное блюдо либо запеченным, в духовке или на гриле, либо на пару.

«Пусть на столе также будет много зелени. Используйте главные специи и приправы 2022 года:​ куркуму, шафран, паприку. Они несут радость и энергию. Скатерть желательно в светлых тонах: белый, молочный, бежевый и золотистый, посуду в белых тонах. Лучше всего, если скатерть или салфетки будут новые», - рассказала нумеролог Айсулу Ахимова.

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#Алматы   #Безопасность   #Новый год  
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Автор:

Гульзат Сахова

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