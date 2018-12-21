Как выбрать безопасную новогоднюю игрушку для детей - советы санврача

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов обратился к астанчам, как уберечься от покупки небезопасных новогодних подарков и игрушек детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Покупайте игрушки не на рынках, а в супермаркетах и специализированных магазинах, что увеличит шансы купить безопасную для здоровья ребенка новогоднюю игрушку или костюм.

Материалы и покрытия могут содержать вредные химические вещества (фенол, формальдегид), вплоть до тяжелых металлов (свинец, ртуть).

При покупке обратите внимание на целостность игрушки, надежность крепления деталей, качество материала и окраски.

Слишком резкий запах резины говорит о потенциальной опасности товара.

Потрите игрушку. Если краска смазалась, верните товар на полку.

Мягкие игрушки тоже должны продавать только упакованными, они накапливают в себе все вредные микроорганизмы и бактерии, в них разводятся пылевые клещи», - рассказал Садвакас Байгабулов.

Врач рекомендует никогда не покупать праздничные костюмы на стихийных рынках. Надо осмотреть материал, желательно, чтобы он был натуральным. Детали, которые прилегают к телу, должны иметь подкладку из хлопчатобумажного трикотажа. Не должно быть неприятного запаха химии. Обязательно надо требовать сертификат качества на игрушку или новогодний костюм.

По данным ведомства, за 2018 год по Астане отобрано на исследование 173 наименования детских игрушек. 97% несоответствующей продукции приходится на КНР (куклы, в том числе - «Лол», пупсики, машинки, наборы для кукол), 3% - на Беларусь (набор погремушек и набор посуды, пр-ва «Полесья»).

По выявленным нарушениям наложено семь штрафов на 336 700 тенге. Судом наложены штрафы на 1,8 млн тенге - ИП «Нұрлы ұя», ТОО «Алма Розничные сети», детский магазин «Балдырган».

Снято с реализации 54 наименования игрушек на сумму 276 090 тенге из детского магазина «Балдырган». За период мониторинга за безопасностью игрушек была приостановлена деятельность восьми объектов торговли от 1 дня до 1 месяца.

Несоответствующая продукция реализовались в супермакетах «Алма», «Анвар», «Султан», «Мир игрушек и шаров», детском магазине «Балдырган».