Как выбирать вакцину, рассказал врач-иммунолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон поделился практическими советами по выбору вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос немного сложный и в изложении, и в ответе. Когда я выбираю, на какой машине остановиться для того, чтобы я ездил, я думаю о том, что мне абсолютно не важен вопрос престижа. Некоторые люди думают: я не могу себе позволить ездить на японских машинах, у меня должно быть что-то типа «Альфа-Ромео». На здоровье, пожалуйста, покупай себе, если у тебя есть лишние 100 тысяч долларов. Я думаю о том, чтобы хорошо заводилась, реже ломалась, обеспечила возможность посадить всю мою семью и не застревала в каких-то снежных буранах, потому что в Нур-Султане иногда бывают снежные заносы», - привел аналогии Рафаил Розенсон на лектории Минздрава.

По его словам, из того нужно исходить и при выборе вакцины.

«Точно также, когда мы будем выбирать вакцину, сами себе установите параметры, чего вы хотите – максимальной эффективности, длительной надежности или определенной степени безопасности. Если на первом месте у вас безопасность – выберите убитую, инактивированную. Это QazVac или Sinovac. Если на первом плане надежность и длительность, выбирайте «Спутник V», - заключил врач.



