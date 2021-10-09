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    16:23, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как выбирать вакцину, рассказал врач-иммунолог в проекте «20:21»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Иммунолог и доктор медицинских наук Рафаил Розенсон в гостях у проекта «20:21» рассказал о вакцинации и поделился практическими советами по выбору вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

    «Наиболее признанными в мире, разрешенными для вакцинации детей, являются так называемые мРНК-вакцины - это появившиеся в США Pfizer и Moderna. По сути это инструкция, как делать коронавирус, это не настоящий вирус, а написанная инструкция, как организм должен его делать, поэтому он абсолютно безопасный в плане того, что он не будет никаким вирусом, собранным в живую частицу», - отметил Розенсон.

    По его словам, мРНК-вакцины почти безопасны.

    «За исключением одного маленького компонента - там есть полиэтиленгликоль, который у одного из 500 тысяч людей может вызвать серьезную аллергическую реакцию, 499 999 не будут подвержены этой реакции, к сожалению, на сегодня эту вакцину мы еще не видели, нам только обещают, что она появится», - добавил он.

    В целом, по мнению Розенсона, нет плохих вакцин, у каждой есть свои сильные стороны. Как отмечает специалист, при прицеле на безопасность следует выбрать убитую, инактивированную, например, QazVac или Sinovac, но придется ревакцинироваться, если же на первом плане надежность и длительность - «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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