Как вводить новые законы в период пандемии, рассказал эксперт БДИПЧ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблемах судебной системы в период пандемии и о том, как нужно вводить новые законы, рассказал эксперт Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ола Куарнсторм в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пандемии многие страны-участницы решили отправлять правосудие в режиме онлайн и выслушивать все прения в суде онлайн под камерами. Это было введено, зачастую, без наличия четкой правовой основы и без каких-либо оценок последствий. Мы должны помнить, при этом, что использование инструментов-онлайн оказалось очень полезным для многих стран-участниц ОБСЕ. В то же время, использование онлайн в судебных заседаниях не является всегда самым лучшим решением, во многих случаях. В некоторых случаях человек, который стоит перед камерой – слушания проходят перед камерой, – я думаю, это те вопросы, которые следует рассмотреть странам. Потому что мы здесь должны полагаться на хороший интернет-соединение, особенно во время слушаний. Также мы должны отметить, что сложности были встречены и целым рядом адвокатов, которые защищали своих подзащитных», – сказал Ола Куарнсторм.

По его словам, иногда адвокаты бывали ограничены в связи с карантином, иногда для них было невозможно встретиться со своими клиентами и они могли встречаться с ними только онлайн, при том, что их коммуникации должны оставаться в тайне. В некоторых случаях полиция и прокуратура использовали карантинные меры, но защитники не рассматривали это, что создало определенную угрозу для сторон, которые участвовали в слушаниях по уголовным делам.

Ола Куарнсторм отметил, что во время пандемии появились некоторые новые уголовные преступления. Иногда они были введены законодательно, без надлежащей подготовки, без консультативного процесса. Иногда новые законы принимались настолько быстро, что о них даже не знали обычные граждане.

По словам эксперта, БДИПЧ рекомендует вводить новые законы в период пандемии после тщательного анализа, чтобы обеспечить релевантность закона.