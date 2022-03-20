Как введенные против России санкции сказались на казахстанском банковском секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влияния введенных в отношении Российской Федерации санкций на казахстанский банковский сектор прокомментировала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается влияния введенных в отношении Российской Федерации санкций на казахстанский банковский сектор, то оно реализуется через три основных канала: валютный, кредитный и рыночный риски. Рост валютных рисков связан с повышением валютного курса и увеличением долговой нагрузки заемщиков, получивших займы в иностранной валюте. Влияние таких рисков нами оценивается как управляемое со стороны банков, поскольку доля займов в иностранной валюте составляет 12%. При этом указанные заемщики имеют доходы в иностранной валюте, что нивелирует валютные риски для них. Напомню, что законодательно предусмотрено требование, что валютные кредиты могут выдаваться только заемщикам, имеющим доходы в соответствующих иностранных валютах», - сказала Мадина Абылкасымова в опубликованном на сайте агентства интервью.

По ее словам, на фоне определенного оттока депозитов из банковской системы, для сглаживания волатильности обменного курса на валютную позицию и валютную ликвидность банков Агентством 28 февраля 2022 года были приняты временные пруденциальные послабления.

Они предусматривают, что значения пруденциальных нормативов по валютной позиции и ликвидности не будут считаться нарушением в результате изменения обменного курса тенге или оттока средств клиентов по независящим от банка причинам. При этом банк будет обязан согласовать с регулятором план мероприятий по приведению своих нормативов в соответствие с требованиями законодательства.

«На текущий момент нарушение пруденциальных нормативов у банков не зафиксировано, и данная норма позволит банкам смягчить влияние шоков ликвидности на их балансы в будущем. Мы также ожидаем, что давление на капитал банков будет оказывать рост кредитных рисков, связанный с ухудшением финансового состояния заемщиков в результате изменения обменного курса тенге, удорожания импорта, нарушения цепочек поставок товаров и задержек в реализации инвестиционных проектов», - отметила глава ведомства.

«В этих условиях банкам рекомендовано проводить работу с заемщиками, в особенности с МСБ по смягчению кредитных условий. Мы будем и дальше тщательно отслеживать данную ситуацию совместно с банками. Рыночные риски для финансовых организаций уже материализовались. Так, снижение стоимости российских финансовых инструментов и пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации привели к обесценению стоимости таких инструментов в портфеле финансовых организаций», - добавила она.

М. Абылкасымова сообщила, что общая доля финансовых инструментов РФ составляет порядка 1,3% от банковских активов, по брокерским организациям – 7,6%, страховым компаниям – 5,2%. Максимальный возможный убыток от обесценения данных инструментов оценивается в 300 млрд тенге.

«Для минимизации данного убытка было принято решение о переводе краткосрочных ценных бумаг российских эмитентов со сроком до погашения менее 1 года в категорию ценных бумаг, удерживаемых до погашения. В целом, важно также отметить, что казахстанскими банками были ужесточены процедуры KYC (know your customer) для недопущения возникновения рисков вторичных санкций», – заключила она.