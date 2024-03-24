как в Таразе отпраздновали Наурыз

Серия праздничных мероприятий проходит в Жамбылской области в честь Наурызнама, передает корреспондент агентства Kazinform.

Театрализованное представление «Арма, әз-Наурыз» состоялось на Центральной площади города Тараза, при большом стечении народа, несмотря на ураганный ветер.

В этногородке на площади установили юрты с богатым убранством в национальном стиле и дастарханом из казахских и восточных блюд. Здесь же была организована выставка продукции ремесленников, показ национальных обычаев и традиций, шествие «Ұлы көш».

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

В юртах побывали и представители государств-участников Организации тюркских государств, которые в эти дни прибыли в Тараз на международную сельскохозяйственную форум-выставку «KazAgroZhambyl». Делегация из Турции посетила все 15 юрт, гости попробовали традиционные казахские наурыз-коже и баурсаки.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Как сообщалось, международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024» собрала в Таразе министров сельского хозяйства и бизнесменов из Азербайджана, Венгрии, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана. В праздничной обстановке Наурыза были заключены исторические соглашения среди стран Организации тюркских государств.

В ходе театрализованного представления «Арма, әз-Наурыз» жамбылцам и гостям праздника было продемонстрировано мастерство джигитовки жамбылских юношей и девушек на конях и верблюдах в национальных конных спортивных играх аударыспақ, кыз қуу и других. Любой желающий мог принять участие в состязаниях по различным видам национальных игр — стрельба из лука, перетягивание каната, асық ату, ләңгі тебу, армрестлингу, тоғызқұмалақ.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

С праздничным концертом на сцене, установленной на Центральной площади, выступили артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева и звезды отечественной эстрады.

Полигон Терс-Аибулак в Жамбылской области в дни Наурыза превратился в ипподром для проведения праздничных конных скачек среди военнослужащих единственного в казахстанской армии горно-егерского полка регионального командования «Юг». Конная подготовка для армейцеы РгК «Юг» является основным элементом боевой учебы.

В Наурыз-мейрамы праздничные баурсаки в полевых условиях приготовили для своих военных пекари войсковой части 01731 РгК «Юг», непосредственно в районе формирования ротных колонн для выезда на полигон Айша-биби для отработки поставленных задач по боевому предназначению.

Фото: Владимир Мартыненко

Фото: Владимир Мартыненко

Фото: Владимир Мартыненко

В рамках празднования Наурыза в Таразе состоялся городской открытый турнир по кокпару. В соревнованиях участвовали 12 команд — две команды из Рыскуловского района, по четыре — из Жамбылского района и города Тараза, по одной команде от Байзакского и Жуалынского района. Победители — кокпаристы из Жамбылского района были награждены специальным кубком, медалями и дипломами отдела физической культуры и спорта акимата города Тараза, а также денежными призами от спонсоров.

В Доме культуры прошел спортивный фестиваль «Ер қаруы бес қару». Состязания проводились по шести видам спорта — перетягивание каната, поднятие гири, армрестлинг, стрельба из лука, альчики и лянга. Победители игр полчили благодарственные письма и ценные подарки.

Праздничные мероприятия прошли во всех районах и округах Жамбылской области.