Как встретят казахстанских спортсменов в Токио - интервью с Елсияром Канагатовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Да начала церемонии открытия XXXII летних олимпийских игр в Токио остается всего неделя. Как сообщалось, буквально вчера основная часть казахстанской команды олимпийцев уже вылетела в Японию. Казахстанских спортсменов встретит директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, находящийся на данный момент в городе Токио. В этой связи он рассказал, как идет подготовка к главному событию года в интервью МИА «Казинформ».

- Елсияр Баймухамедович, как известно, начав подготовительную работу, Вы раньше вылетели в Токио. Какова на сегодня готовность встретить наших спортсменов?

- Да, я сейчас в Токио. Мы с моим заместителем Асланом Амановым прилетели заранее и активно готовимся к встрече наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде. Каждый день мы принимаем участие в совещаниях организационного комитета, получаем ответы на интересующие вопросы, также высказываем свои предложения. Прилагаем все усилия, чтобы создать комфортные условия для наших казахстанских спортсменов.

- Как собираются встретить спортсменов в Олимпийской деревне?

- В целом, организационные моменты в Олимпийской деревне не отличаются от прежних Олимпиад, может даже лучше. Японцы, как вы знаете, очень дисциплинированы и к каждому делу относятся с большой ответственностью. В организационном плане мы не видим недостатков. Поэтому Олимпийская деревня готова встретить всех олимпийцев из разных стран. Даже некоторые спортсмены и других стран уже сюда прибыли и тренируются в обычном режиме. И у наших спортсменов по прибытии также будет возможность свободно отдохнуть в назначенном месте деревни и готовиться к соревнованиям.

- Что можете сказать о месте проживания казахстанских спортсменов?

- Спортсмены из Казахстана разместятся в гостинице, расположенной в самом удобном месте Олимпийской деревни. Мы все это увидели своими глазами, принимали. На данный момент мы приняли комнаты, а также бытовые предметы для проживания единой делегации во время игр. В основном наши спортсмены будут жить в одноместных, двухместных комнатах. Таким же образом будут проживать и тренеры. В целом, для наших спортсменов досталось очень удобное место. Транспорт тоже рядом. Пункты питания расположены в удобном месте. Мы ознакомились с меню наших спортсменов. Очень понравились блюда из баранины и говядины. Мы ведь народ, который всегда употребляет мясо и бульон. Что касается вопросов питания, то здесь можно и не беспокоиться.

- Какие ограничения и требования должны соблюдать прибывшие олимпийцы во время пандемии? Что принимают японские власти?

- Японцы - народ, который высоко ценит дисциплинированность. Самое главное, нужно соблюдать масочный режим. Во всех местах нужно соблюдать санитарные правила согласно требованиям. Спортсменам категорически запрещено свободно передвигаться по деревне. Спортсменам запрещено покидать Олимпийскую деревню. Разрешено передвигаться только в установленных местах. Нам подробнее объяснили данные правила. А мы все это пояснили нашим тренерам и спортсменам, они в курсе. Тот, кто нарушит правила, будет строго наказан.

- Чем может запомниться нынешняя Олимпиада?

- Это покажет время. Не сомневаюсь, что предстоящее событие в Токио станет памятным и интересным.

- Сколько медалей могут завоевать наши спортсмены на Олимпийских играх в Токио?

- Подготовка спортсменов в целом очень хорошая. У нас много спортсменов, которые будут бороться за медали. Помимо этого, могут быть и неожиданно завоеванные медали. Наши олимпийцы постараются добиться высоких результатов с первых же дней. Пока не будем делать прогноз по количеству медалей. Давайте просто поддержим и будем болеть за наших спортсменов.

- Благодарим Вас за интервью!