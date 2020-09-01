Как встретили алматинские школьники 1 сентября в режиме онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как прошли онлайн-линейки и о соблюдении норм безопасности в дежурных группах рассказали в алматинских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы сегодня в онлайн-режиме состоялась школьная линейка. В текущем учебном году к обучению в городе приступят свыше 27 тысяч первоклассников. Учитывая дистанционный формат обучения, в преддверии нового учебного года администрацией города была проведена работа по оснащению учащихся и преподавателей необходимой техникой, налаживанию Интернета.

Главный специалист отдела образования Ауэзовского района Гульнар Саттарова рассказала о работе дежурных групп в школах Ауэзовского района на примере школы-гимназии №139 имени А. Байтурсынова.





«В 139-й школе организованы две дежурные группы для учащихся 1-х и 2-х классов. При входе на территорию школы медицинский работник встречает ребенка и измеряет бесконтактно тепловизором температуру. Также проверяют родителей. Родители доводят ребенка до входа в школу. Ребенок там же меняет маску, обрабатывает руки дезраствором и с классным руководителем заходит через дезинфекционный туннель. Далее поднимаются на второй этаж, где подготовлены два кабинета», - рассказала Гульнар Саттарова.

По ее словам, в кабинете установлены всего 15 парт для 15 детей. За каждой партой стоит один стул. При входе в кабинет медицинский работник составляет два журнала - для самого учителя и для ребенка. Классный руководитель проверяет, расписывается и заводит ребенка в класс.

«Я поздравляю всех родителей, так как большая ответственность в организации дистанционного обучения сейчас легла на их плечи. Всех педагогов также поздравляю с началом учебного года. Успехов, выдержки, терпения и удачной учебы»,- сказала Гульнар Саттарова.

Директор гимназии №140 имени М. Макатаева Сания Тилеубай сообщила о прошедшей сегодня онлайн-линейке. В ходе линейки ученики 11-х классов в онлайн-формате поздравили первоклассников с началом учебного года. Учебный 2020-2021 год в школе начинают 2246 учеников, или 75 классов. К началу учебного года школа полностью готова.

«В I четверти занятия организуются в режиме онлайн, через программу ZOOM. Поэтому 70 учащихся школы, не имевших компьютеры, обеспечены техническими средствами. Учащиеся и учителя школы полностью обеспечены Интернетом»,- рассказала Сания Тилеубай.

Также она добавила, что в гимназии обучаются 117 школьников из малообеспеченных семей, из них четверо находятся под опекой. Эти дети также были обеспечены техническими средствами. Помимо этого, в апреле этого года детям из 30 малообеспеченных семей при поддержке городского акимата были вручены планшеты.

Сания Тилеубай отметила, что организации дежурных классов в школе №140 не будет, так как заявления на организацию не поступали. Родители детей отдают предпочтение дистанционному обучению. Однако школа полностью подготовлена в случае необходимости принять школьников в дежурные группы с соблюдением санитарных требований.