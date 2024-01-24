Как врачу получить 8,5 млн тенге в Казахстане

Сегодня Мажилис Парламента принял во втором чтении закон по вопросам здравоохранения, согласно которому в Казахстане планируется ввести единовременную денежную выплату в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село. В текущем году размер МЗП составляет 85 тысяч тенге, то есть сумма подъемных составит 8,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» был разработан Правительством совместно с депутатами-членами фракции партии «AMANAT».

Во время предвыборной агитации проблема дефицита медицинских кадров на селе поднималась практически на каждой встрече партийцев с избирателями. Поэтому такой пункт появился в предвыборной программе и теперь воплощается в жизнь. Ежегодно сумма подъемного пособия будет расти, так как размер минимальной заработной платы повышается.

— При этом врач должен проработать в селе 5 лет. Наша главная задача — привезти в село сильных специалистов. Кроме того, сейчас существует требование отработать 3 года по специальности. Минимальная заработная плата также увеличивается каждый год. Поэтому мы говорим врачам, что после получения единовременной выплаты они должны поселиться в селе и поработать, — разъяснил депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Также в Казахстане вводится новое почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» за выдающиеся достижения и особые заслуги медицинского работника перед Республикой Казахстан с предоставлением единовременной выплаты в размере 1000-кратного МРП. Еще будет проводиться республиканский конкурс «Лучший в профессии», где победителям предоставляется единовременная стимулирующая выплата в 500 МРП.

Эти новшества предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Закон ранее приняли депутаты Мажилиса. Теперь его направят в Сенат.