Как врачи борются с коронавирусом: журналисты побывали в «красной зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно врачи стационаров борются за жизни тех, кто заразился коронавирусом. Сейчас 9 пациентов столичной многопрофильной больницы в крайне тяжелом состоянии, из них четверо – на искусственной вентиляции легких. Съемочная группа «Хабар 24» побывала в «красной зоне», куда допуск строго ограничен, передает МИА «Казинформ».

Перед началом рабочей смены все специалисты меняют обычную одежду на специальную экипировку. После того как они разделись, они принимают душ и надевают нательное белье. Затем можно надевать противочумный костюм. Журналистам было непривычно надевать экипировку. А вот врачи делают это уже несколько месяцев. И даже помогают с обмундированием съёмочной группе.

После смены одежды из условно «чистой зоны», где пациентов нет, переход в так называемую «грязную зону», где лежат заражённые.

«Сейчас в основном врачей не хватает, сутками работаем. Крайне тяжелые больные есть. В данное время 9 больных, из них четверо на аппаратном дыхании – ИВЛ. Состояние крайне тяжелое. Каждый час требуется просмотр. Повторные анализы каждый час берем», - рассказывает Еркин Сагадиев, анестезиолог-реаниматолог.

В этом отделении четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В таком состоянии они круглыми сутками. Убирать трубку смертельно опасно. Журналисты стали свидетелями того, как пациент отошёл на пару минут в уборную, а на обратном пути начал задыхаться. Врач поспешил вставить трубку.

При выходе из «грязной зоны» необходимо утилизировать комбинезоны, маски и всё остальное. Многоразовое только нательное бельё и носки. Их обрабатывают в специальном растворе. Главное – это защититься от опасного вируса. За всё это время непосредственно от коронавируса здесь умерли 7 человек. Врачи не понимают тех, кто по-прежнему не верит в существование нового коронавируса.

«Люди госпитализируются. Часть из них занимаются самолечением, не обращаются за медицинской помощью. И когда приходят уже к нам, болезнь может развиваться очень быстро. Настолько стремительно, что очень сложно сделать всё возможное, чтобы предотвратить летальный исход», - отмечает Татьяна Цечоева, руководитель изолятора.

По словам медиков, болезнь может поразить до 80 процентов легких человека. Всё, что остается, – это подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока съёмочная группа работала в изоляторе, стало известно еще об одном летальном случае. Только после экспертизы врачи смогут назвать точную причину смерти.











