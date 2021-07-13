Как  возвращали казахстанцев из Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Комитета национальной безопасности презентовала фильм «Рақымды ұйғарым» о масштабной работе, проведенной в рамках гуманитарной спецоперации «Жусан». Оперативный сотрудник ведомства, который работал в опасной зоне, рассказал, как проводилась операция по возращению граждан из Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первые минуты документального фильма сотрудник пресс-службы ведомства проводит опрос среди жителей страны: что они знают об этой операции.

«Мне очень жаль наших соотечественников, которые попали под влияние деструктивного культа, возможно, в этом и есть их вина, мне не судить, я не эксперт, но, на мой взгляд, то, что родина не бросила наших соотечественников в сложной безвыходной ситуации, там было много женщин с детьми, это очень достойный и важный шаг», - отмечает респондент.

Согласно приведенным данным пресс-службы Комитета нацбезопасности, на первом этапе операции были возвращены 47 человек, из них шестеро мужчин, 11 женщин и 30 детей. На втором этапе – 231 человек: 16 мужчин, 59 женщин и 156 детей, 18 из них сироты. На третьем этапе в страну вернулись 246 человек: 8 мужчин, 67 женщин и 171 детей, 9 из них сироты. На четвертом этапе спецоперации «Жусан» в страну был возращен 71 человек: 3 мужчин, 19 женщин и 49 детей, 5 из них сироты. На пятом этапе – 12 человек: 4 мужчин, одна женщина и 7 детей, двое из них сироты. В целом по итогам пяти этапов спецоперации на родину вернулись 607 человек: 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей, 34 из них сироты.

«Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич поддержал нас, дал свое согласие провести операцию. Мы столкнулись с различными трудностями при проведении операции. Мы проводили переговоры: как будем их искать, как проверять и как возвратим их в страну. Все это входило в процесс подготовки», - рассказал сотрудник КНБ РК.

По словам экс-заместителя министра иностранных дел Ержана Ашыкбаева, в тесном взаимодействии проведена работа с Соединенными Штатами Америки, также с международными организациями.

«Конечно, некоторые страны, некоторые организации с точки зрения безопасности стараются не выдвигать свои роли на передний план. Мы, конечно же, с уважением относимся к такому принципу. Поэтому благодарим все страны, которые протянули руку помощи, разрешили лететь над их территорией», - отметил Ержан Ашыкбаев.

Сотрудник КНБ вспоминает, что в ноябре 2018 года они впервые побывали в Сирии.

«Наша цель состояла в том, чтобы определить количество людей, состояние их здоровья, потому что на этой зоне многие были ранены, у одного мальчика отсутствовали пальцы на ногах. Ребенку было сложно, он измучился», - вспоминает сотрудник Комитета национальной безопасности.

Ержан Ашыкбаев отметил, что было сложно поехать в зону, где идет война. Однако за короткое время они смогли найти граждан, провести соответствующую идентификационную работу.

«Мы возвращали только граждан Казахстана. Даже проводили ДНК-тест детям, кто остался без родителей. Только, убедившись в том, что они являются детьми граждан Казахстана, их привозили в страну. Бывали даже такие случаи, что граждане других стран, говорили, что являются нашими гражданами, просили забрать с собой», - сказал он.

По словам оперативного сотрудника КНБ РК, в Нур-Султане действовал оперативный штаб. Там помогали выявлять гражданство людей, находящихся в Сирии.

«Было сложно выявлять гражданство, перевозить больных, потому что в самолете места ограничены. Многих перевозили в лежачем состоянии», - рассказал оперативный сотрудник.

Отметим, что граждане были возвращены в страну на самолете С295 Вооруженных сил РК. С295 – военный борт. Самолет приземляется в любой точке. Есть специальное разрешение, воздушный корабль соответствует всем стандартам.

«Это зона, где идет война. Ежедневно тут регистрируется человеческая смерть. В мае 2019 года, когда мы направлялись в тюрьму, оказались в опасной зоне, наша машина по дороге сломалась, пришлось два раза чинить машину. По словам сотрудников администрации лагеря, в лагере каждый день фиксируется смерть, потому что там самостоятельно выносили судебный приговор, людей убивали, принимали решение по шариату. Некоторым людям отрубили руку. Когда мы приезжали туда, обращались на громкоговорителе: «Есть ли граждане Казахстана?» Многие начали идти вперед, смотреть на небо, искать, откуда идут голоса. Женщины подходили к нашей машине, говорили, что являются гражданами Казахстана, так забирали их с собой. Были такие опасные случаи», - вспоминает оперсотрудник КНБ РК.

По его словам, возникали трудности при проведении пятого этапа спецоперации, потому что в период пандемии и введенных ограничений, понадобились определенное время, чтобы взять разрешение на перелет, проводить переговоры.

«В лагерях не проводились эпидемиологические мероприятия. Несмотря на это, мы провели пятый этап операции. Мы привезли двух сирот, у них были проблемы со здоровьем. Перед тем, как привозить граждан, спрашивали у них: хотят ли возвращаться в страну. Все вернулись по своей воле и согласию», - рассказал оперативный сотрудник.

В свою очередь министр информации и общественного развития РК Аида Балаева отметила, что главная ценность нашей страны – человек.

«Поэтому операция «Жусан» показывает, что в интересах государства жизнь каждого гражданина. Сейчас наш опыт тщательно изучают другие страны. Самым ценным ресурсом является человек. Мы доказываем, что жизнь граждан находится под защитой государства. Возвратить их на родину - отдельная работа. Дальше в стране нужно работать с ними. С ними работали опытные теологи, психологи, которые помогли отречься от радикальных взглядов», - сказала Аида Балаева.

В документальном фильме свою историю рассказывают наши соотечественники, которые вернулись из Сирии.

«Когда находилась в Сирии, по интернету видела выступление Нурсултана Абишевича. «Казахи не оставляли в беде своих близких. Мы тоже продолжим путь, заложенный предками», - говорил Елбасы. У меня шестеро детей. Один остался там. Другие казахи посадили его в тюрьму», - рассказывает Асия Аскар.

В фильме также показана жизнь женщины, которая вернулась из Сирии. После возвращения на родину она устроилась на работу в магазин одежды. Женщина поделилась своей мечтой.

«Мечтать не вредно, конечно. Хочу открыть фабрику, выпускать казахстанские изделия, детскую одежду. Государство хорошо помогает. В садик устроили детей, государство оплачивает сумму. Прошла трехмесячное обучение. Еще не получила грант, выдадут осенью. Хочу на эту сумму закупить швейные машины, взять нескольких человек на работу. Очень рада, что вернулась на родину. На родине лучше», - сказала она.

Как отмечалось ранее, с ними работают опытные теологи и психологи. В связи с пандемией коронавируса встречи проводятся в онлайн-формате.

«Мне самой интересно. Если раньше смотрели в одном направлении, сейчас ту же вещь разносторонне раскрывают, думаю, почему вообще я так мыслила. С нами работают самые опытные теологи, психологи. Немного начала заниматься бизнесом. Все будет нормально, я уверена в этом», - рассказала Нурайым Бакитжанова.

По словам оперативного сотрудника КНБ, забываешь обо всем, когда идешь их спасать.

«Дети сейчас живут под мирным небом, это самое главное», - признается он.

Ранее сообщалось о том, что пресс-служба Комитета национальной безопасности представила документальный фильм «Рақымды ұйғарым», посвященный масштабной работе, проведенной в рамках гуманитарной спецоперации «Жусан».