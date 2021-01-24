Как восстановить техпаспорт на авто при утере или краже
Как следует из названия, СРТС – это документ, выдаваемый при регистрации транспортного средства (ТС), т.е. при его покупке или переоформлении на себя. Согласно законодательству, СРТС подтверждает допуск ТС к участию в дорожном движении.
При утере СРТС необходимо обратиться в Специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан» для автовладельцев (СпецЦОН) со следующими документами:
- удостоверение личности,
- квитанция об уплате (1,25 МРП) государственной пошлины за выдачу СРТС.
«Не исключены случаи, когда теряются сразу все важные документы вследствие привычки хранить их в одном месте, например, в портмоне. Тогда первым делом нужно восстановить удостоверение личности, т.к. без него остальные документы заказать нельзя», - сообщает пресс-служба филиала «Правительства для граждан» по ВКО.
Кроме того, при смене ФИО дополнительно к вышеперечисленному списку необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение ФИО, а в случае переоборудования или изменения типа ТС нужно предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
В пресс-службе напомнили, что сам автомобиль на сверку предъявлять не нужно.