Как восстановить техпаспорт на авто при утере или краже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы по восстановлению документов, как правило, являются одними из самых часто задаваемых у граждан. Практически каждый из нас сталкивался с утерей, кражей или порчей важных документов и нуждался в чётких инструкциях о том, как их восстановить. И все таки, как восстановить техпаспорт на автомобиль, официально называемый свидетельством о регистрации транспортного средства (СРТС), а также о других случаях, когда его требуется заменить. Об этом рассказали в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ВКО, передает МИА «Казинформ».

Как следует из названия, СРТС – это документ, выдаваемый при регистрации транспортного средства (ТС), т.е. при его покупке или переоформлении на себя. Согласно законодательству, СРТС подтверждает допуск ТС к участию в дорожном движении.

При утере СРТС необходимо обратиться в Специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан» для автовладельцев (СпецЦОН) со следующими документами:

- удостоверение личности,

- квитанция об уплате (1,25 МРП) государственной пошлины за выдачу СРТС.

«Не исключены случаи, когда теряются сразу все важные документы вследствие привычки хранить их в одном месте, например, в портмоне. Тогда первым делом нужно восстановить удостоверение личности, т.к. без него остальные документы заказать нельзя», - сообщает пресс-служба филиала «Правительства для граждан» по ВКО.

Кроме того, при смене ФИО дополнительно к вышеперечисленному списку необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение ФИО, а в случае переоборудования или изменения типа ТС нужно предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

В пресс-службе напомнили, что сам автомобиль на сверку предъявлять не нужно.



