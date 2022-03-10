Как восстановить лёгкие после коронавируса - пульмонолог
- С чем связано возникновение заболевания ХОБЛ?
- На 90% болезнь связана с табакокурением. То есть, это основная проблема. Данная патология приводит к тому, что развиваются нарушения функций внешнего дыхания, которые после вызывают обструкцию и происходит изменения в лёгких в виде инфезэмы, бронхита и других. Основными симптомами становятся кашель и одышка. Также болезнь сопровождается обострениями, и по статистике ВОЗ, ХОБЛ занимает 3 строчку в списке основных причин летальности.
Второе - это профессиональное ингаляционное воздействие пыли, дыма, химических веществ. Третье - загрязнение воздуха помещения. И четвёртое - это особенности первых лет жизни. Например, нарушение внутриутробного развития, недоношенность, а также частые или тяжёлые респираторные инфекции, которые бываю и в детском, и подростковом возрасте. Это препятсвуют полноценному развитию лёгких. Затем астма в детском возрасте и ещё есть генетическое нарушение дефицит альфа 1 антитрипсина, которое тоже может привести к развитию ХОБЛ в раннем возрасте.
- Расскажите о вашем отделении пульмонологии.
- В нашем отделении пульмонологии Городской клинической больницы №1 г. Алматы укомплектованный большой штат врачей. Практического опыта набираются резиденты. С недавнего времени приобретен и функционирует современный КТ -аппарат органов грудной клетки. В условиях больницы проводятся все современные методы диагностики. Отделение рассчитано на 40 коек, в хотелось бы, чтобы в дальнейшем отделение раширилось. Потому как мы - единственное в городе специализированное отделение пульмонологии. И в будущем, чтобы на базе нашей больницы открылся пульмонологический центр.
- Какие бывают последствия ковида и что порекомендуете людям перенесшим коронавирус?
- При последствиях коронавирусной инфекции долгосрочными симптомами страдают до 20% людей, перенесших КВИ. Это может продлиться от 12 недель до 36 месяцев. К долгосрочным симптомам относятся: слабость, одышка , неполный вдох, тяжесть загрудиной, головные боли, неврологические, суставные боли, искажение запаха, вкуса, и может наблюдаться выпадение волос, зубов. Также могут быть сосудистые воскулитные проявления на коже и прочие кожные реакции. Резкие скачки давления, потеря памяти, дезориентация в пространстве, расстройства желудечно-кишечного тракта и другие.
Постковидный легочный фиброз встречается только в 36% случаев. В основном ковидная пневмония очень хорошо рассасывается. То есть, если соблюдать все рекомендации врачей, делать дыхательную гимнастику, проходить постковидную реабилитацию, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, заниматься спортом или лечебной физкультурой, умеренными физическими нагрузками,- то лёгкие расправляются в течение нескольких месяцев.
Благодарю за интервью!