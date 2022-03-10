Как восстановить лёгкие после коронавируса - пульмонолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Отделение пульмонологии городской клинической больницы №1 г. Алматы единственное в городе специализированное отделение, которое принимает пациентов пульмонологического профиля. В интервью​ корреспонденту МИА «Казинформ» врач-пульмонолог, старший ординатор ГКБ №1 г. Алматы, ассистент кафедры пульмонологии им С.Д. Асфендиярова Диана Нигматова рассказала о​ главных проблемах в лечении болезни лёгких и о постковидном периоде лечения.

- С чем связано возникновение заболевания ХОБЛ?

- На 90% болезнь связана с табакокурением. То есть, это основная проблема. Данная патология приводит к тому, что развиваются нарушения функций внешнего дыхания, которые после вызывают обструкцию и происходит изменения в лёгких в виде инфезэмы, бронхита и других. Основными симптомами становятся кашель и одышка. Также болезнь сопровождается обострениями, и по статистике ВОЗ, ХОБЛ занимает 3 строчку в списке основных причин летальности.

Второе - это профессиональное ингаляционное воздействие пыли, дыма, химических веществ. Третье - загрязнение воздуха помещения. И четвёртое - это особенности первых лет жизни. Например, нарушение внутриутробного развития, недоношенность, а также частые или тяжёлые респираторные инфекции, которые бываю и в детском, и подростковом возрасте. Это препятсвуют полноценному​ развитию лёгких. Затем астма в детском возрасте и ещё есть генетическое нарушение дефицит альфа 1 антитрипсина, которое тоже может привести к развитию ХОБЛ в раннем возрасте.

- Расскажите о вашем отделении пульмонологии.

- В нашем отделении пульмонологии Городской клинической больницы №1 г. Алматы укомплектованный большой штат врачей. Практического опыта набираются резиденты.​ С недавнего времени приобретен и функционирует современный КТ -аппарат органов грудной клетки. В условиях больницы проводятся все современные методы диагностики.​ Отделение рассчитано на 40 коек, в хотелось бы, чтобы в дальнейшем отделение раширилось. Потому как​ мы - единственное в городе специализированное отделение пульмонологии. И в будущем, чтобы на базе нашей больницы открылся пульмонологический центр.

- Какие бывают последствия ковида и​ что порекомендуете людям перенесшим коронавирус?

- При последствиях коронавирусной инфекции долгосрочными симптомами страдают до 20% людей,​ перенесших КВИ. Это может продлиться от 12 недель до 36 месяцев. К долгосрочным симптомам относятся: слабость, одышка , неполный вдох, тяжесть загрудиной, головные боли, неврологические, суставные боли, искажение запаха, вкуса, и может наблюдаться выпадение волос, зубов. Также​ могут быть сосудистые воскулитные проявления на коже и прочие кожные реакции. Резкие скачки давления, потеря памяти, дезориентация в пространстве, расстройства желудечно-кишечного тракта и другие.

Постковидный легочный фиброз встречается только в 36% случаев. В основном ковидная пневмония очень хорошо рассасывается. То есть, если соблюдать все рекомендации врачей, делать дыхательную гимнастику, проходить постковидную реабилитацию, вести здоровый образ жизни, отказаться от​ курения, заниматься спортом или лечебной физкультурой, умеренными физическими нагрузками,- то лёгкие расправляются в течение нескольких месяцев.

Благодарю за интервью!