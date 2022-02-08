Как восстанавливают Тараз после трагических событий января - фоторепортаж

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Областной центр, наиболее пострадавший в ходе трагических событий 4 – 6 января, восстанавливает разгромленные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что накануне республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом проинформировал о стабилизации ситуации в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. На территории Жамбылской области был снят высокий «оранжевый» уровень террористической угрозы. В областном центре завершилась антитеррористическая операция по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок. Подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы.

В ходе массовых беспорядков сильно пострадали от пожаров и погромов административные объекты – шесть государственных зданий (здания аппарата акимата области, областного филиала партии «Nur Otan», департамента полиции, трех городских отделов полиции).

Разграблению и разгрому подверглись и объекты бизнеса в центре города.

Общий ущерб от погромов оценила специальная комиссия. По предварительным подсчетам, общая сумма составила около 7,6 млрд тенге.

Уже через несколько дней после трагических событий 4 – 6 января в Таразе практически не осталось следов погромов. Вывезены горы мусора, которым был завален центр города. Общественный порядок в регионе обеспечивали около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, сотни единиц техники. Под защитой военных находились железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, аптек, а также кордайский завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины – как стратегически важный объект.

В обычном режиме заработали в Таразе медицинские учреждения, продуктовые магазины, рынки, автозаправочные станции. Были открыты автомобильные, воздушные, железнодорожные пути. Поезда начали отправляться по обычному расписанию.

В городе начались восстановительные строительные работы на пострадавших зданиях. В работах по восстановлению административных зданий сегодня задействовано 720 человек и 48 единиц техники. Строительные работы идут ускоренными темпами

Капитальной реконструкции подлежит сильно пострадавшее от пожара здание партии «Nur Otan». Некогда это здание являлось настоящим украшением архитектурного ансамбля Центральной площади областного центра. Сейчас здесь с обугленных пожаром стен снята полностью штукатурка – до кирпичей. От здания осталась только кирпичная коробка. Предстоит заново перекрыть крышу, установить межэтажные металлические перекрытия, отремонтируют и подвальные помещения. В здании будут заменены все окна и двери, кровля и инженерные сети, отремонтирован фасад.

Восстановительными работами здания партии «Nur Otan» занимается строительная компания «Сырым Белеке», которая восстанавливала дома, пострадавшие от взрывов в августе 2021 года в Байзакском районе. А не так давно строительная компания завершила возведение «с нуля» школы в пострадавшем при ЧС селе Жибек Жолы.

Здание областного акимата в центре города уже в значительной степени восстановлено. В свои кабинеты уже возвращаются чиновники, до этого расселенные по другим зданиям.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил административные здания и бизнес-объекты, пострадавшие во время январских событий, и ознакомился с ходом восстановительных работ.

На данный момент ведется капитальный ремонт здания областного департамента полиции. Аким области поручил до конца февраля завершить работы в Центре оперативного управления, где «с нуля» устанавливается система видеонаблюдения за территорией областного центра. Глава региона отметил важность работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

В здании управления полиции Тараза ремонтные работы завершены на 80%, ведутся работы по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На следующей неделе сотрудники вернутся в свои кабинеты.

В отделе полиции №1 меняют окна, двери, системы отопления и водоснабжения.

Полностью завершены ремонтные работы в изоляторе временного содержания, подрядчиком здесь выступило ТОО «Казмунайкурылыс».

Побывав на восстановительных работах здания областного филиала партии «Nur Otan», глава региона потребовал особое внимание уделить сохранению исторического фасада здания.

«Все объекты на Центральной площади областного центра должны сохранить единый стиль и концепцию», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Товариществу «Таразстрой-2004» было поручено завершить капитальный ремонт здания аппарата акима области до конца февраля. Ответственные лица должны держать на строгом контроле ход и качество работ.

Глава региона также проинспектировал ход работ по восстановлению пострадавших бизнес-объектов.

Всего по области пострадали 25 субъектов малого и среднего бизнеса, которые на данный момент работают в штатном режиме. Началась работа по возмещению ущерба бизнесу, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.







