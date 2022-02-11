Как воссоздавались одежда и головной убор Болган Ана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После обнаружения ценных артефактов была создана гиперреалистическая скульптура Болган Ана. Благодаря найденным элементам верхней одежды из шелка, головного убора заведующая международной научно-исследовательской лаборатории Margulan Centre Павлодарского педагогического университета Татьяна Крупа смогла воссоздать одежду, головной убор, которую носила Болган Ана в эпоху Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По одежде и головному убору Болган Ана археолог рассказала о том, что она занимала очень высокий статус в обществе.

«На ней самые дорогие материалы, которые можно было придумать. Рядовая публика вряд ли позволит себе такой костюм, к тому же положить в захоронение. Мы обнаружили несколько видов шелка. В этом костюме есть остатки ткани синей парчи, она очень плохо сохранилась, но прилепилась к внешней стороне сапог. Считаю, что это может быть юбкой», - поделилась археолог.

К слову, при воссоздании образа Болган Ана Наталья Крупа выполняла всю работу от изучения кроя до реставрации.

«Головной убор, халат и сапоги мы сшили за 9 месяцев. А на саму реставрацию вещей понадобится около трех лет. Это очень кропотливая работа. Нам хотелось сделать такую реконструкцию, чтобы сохранялись все технологические особенности, которые мы имеем в оригинале: крои, швы, чтобы размеры соответствовало оригиналу. Эти изделия требуют особого хранения. Они могут выставляться до полугода и храниться в специальных условиях. Это очень хрупкие вещи. Я не зря отметила, что эти вещи – единственные сегодня в Казахстане. Хоть и были находки в 60-е годы, их некому было сохранить. Однако посетители музея должны видеть, как жили и выглядели предки», - поделилась Татьяна Крупа.

По словам археолога, фрагменты камки говорят о том, что это был дорогой текстиль, а по меркам того периода – дороже даже золотой парчи.

В образе Болган Ана в глаза бросается праздничный чапан госпожи.

«Халат с передним и задним шлейфом, словно предназначен для красивого публичного выступления. У нее уникальные сапоги. Мы впервые зафиксировали у госпожи (Болган Ана) такой крой сапог. Все вещи находятся на консервации в Павлодаре. Однако жизнь продолжается, люди приходят в музей. Поэтому идея реконструкции заключается в том, чтобы воссоздать внешность, одежду и другие детали. Ткань для чапана заказывали в Индии. Это настоящая шелковая камка. Она отличается по узору, но имеет такие же свойства ткани. На один халат нам понадобилось 20 метров ткани», - рассказала Татьяна Крупа.

По мнению археолога, не всегда удается объяснить цвет, качество или сам материал найденного полотна посетителям. Поэтому археологи воссоздали образ Болган Ана, чтобы предоставить как можно больше фактов о том, кого она из себя представляла.

«Реконструкция, то есть подобранный отшитый материал при информационном сопровождении позволяет любому человеку, даже далекому от истории, археологии сделать выводы, понять, как они выглядели. Общество должно видеть результаты. Сегодня эта реконструкция представляет нам абсолютно точную копию материалов, близких к оригиналу головного убора, который мы имеем в мавзолее Болган Ана. Как историк хочу сказать, что на весь Казахстан – это единственный халат, который сохранился со времен Золотой Орды в таком состоянии. Это уникальнейшая вещь, которую можно соотнести с одеждой французских королей, русских царей, римских императоров. Это та же величина. Для меня очень важно, чтобы это наследие популяризировалось. Это наше общее евразийское наследие», - отметила Наталья Крупа.



