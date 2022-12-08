Как восполняют возникший дефицит электроэнергии в Атырау

8 Декабря 2022, 15:25

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау основной поставщик электроэнергии АО «Атырау Жарык» сообщило, как восполняется возникший дефицит электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба энергетической компании, с 4 декабря текущего года в связи с недостаточной генерацией на электростанциях ТОО «МАЭК-Казатомпром» в энергосистеме западного региона Казахстана возник дефицит электрической мощности.

Возникший дефицит устраняется за счет приема электроэнергии из России по ВЛ-220 кВ транзита АО «KEGOC» Уральск – Атырау. При этом в часы максимальных нагрузок имеет место превышение предельной пропускной мощности транзита, что может привести к возникновению крупной системной аварии и значительному ограничению и отключению потребителей.

Для недопущения этого, по команде системного оператора производится перевод нагрузки ПС Ганюшкино и Шортанбай на ВЛ-110 кВ Л-441 от сетей Астраханьэнерго РФ. Перевод нагрузки возможен только путем кратковременного отключения названных ПС.

АО «Атырау Жарык» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации до нормализации работы электростанций.