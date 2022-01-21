Как восполняется дефицит медицинских кадров в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Не секрет, что Акмолинская область испытывает нехватку медицинских кадров. Сегодня студенты факультета общей медицины, открытого на базе Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова, окончившие ранее медицинский колледж, уже оказывают посильную помощь в восполнении дефицита среднего и младшего медицинского персонала региона. О том, как проходит обучение будущих врачей, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор высшей школы медицины, доктор медицинских наук Светлана Муратбекова.

С 2018 года для восполнения дефицита медицинских кадров в регионе на базе Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова действует факультет общей медицины.

На сегодняшний день, по словам С. Муратбековой, на факультете обучается 519 студентов. Из них на русском языке знания получают 185 человек, на казахском – 212, на английском – 125. Среди последних 25 ребят из Пакистана и 97 – из Индии. Еще 14 иностранных студентов из России, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана обучаются в русских и казахских группах.

«Мы готовим бакалавров и интернов. Из 519 студентов у нас 14 обучается в интернатуре и из них 10 – по гранту Министерства дравоохранения РК», - поделилась собеседница.

Всего по итогам ЕНТ на грантах МЗ РК на факультете обучается 37 человек. Грант акима Акмолинской области имеют 176 человек, грант акима области по адресно-социальной помощи – девять студентов. Также есть именная стипендия акима региона, которую получают 27 учащихся, и гранты акимов районов - 15 студентов. За счет собственных средств обучаются 120 человек.

«Кроме того, 13 студентов обучаются за счет договоров с лечебно-профилактическими организациями. Они должны будут после окончания остаться работать в тех организациях, которые оплачивали им обучение», - продолжает рассказ С. Муратбекова.

Дисциплины студентам преподают врачи, заведующие отделением высшей квалификационной категории.

Сегодня студенты факультета общей медицины, окончившие ранее медицинский колледж, уже оказывают посильную помощь в восполнении дефицита среднего и младшего медицинского персонала региона. Студенты, не имеющие за плечами среднего медицинского образования, трудятся санитарами. Это большая помощь особенно в период пандемии.

«С дипломом медколледжа у нас обучаются 96 студентов. Все они на сегодня работают вместе с врачами по оказании помощи – средним и младшим медперсоналом. Все 14 интернов также работают. У них 30% теории и 70% - практики. Есть и те, кто работает в «красной» зоне, дежурят по ночам», - делится С. Муратбекова.

Как считает доктор медицинских наук, страхи необоснованны и большинство выпускников останутся работать в Акмолинской области. Так, 67 ребят пришли на факультет после окончания кокшетауского высшего медколледжа.

«Среди студентов третьего-четвертого курсов много тех, кто живет и уже работает в Кокшетау. Они даже имеют семьи и точно никуда не уедут. Примерно 70% наших студентов работают на станции скорой медицинской помощи. Другие - в приемных покоях или ведут приемы в поликлиниках. У нас было два выпуска интернов. Они востребованы, трудоустроены, но часть студентов поступила в резидентуру, хотя и они в основном трудятся в Кокшетау. Считаю, что наш факультет поможет восполнить дефицит медперсонала региона», - резюмировала С. Муратбекова.

Как добавила собеседница, 28-29 января факультет пополнят еще 100 студентов из Индии, которые также будут учиться на английском языке.



