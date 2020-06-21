Как воспитать чемпиона – совет от отца Жансаи Абдумалик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец известной казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик Данияр Аширов сыграл большую роль в становлении дочери, как профессиональной спортсменки. В Международный день отцов он поделился рекомендациями, как воспитать чемпиона по шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь возникает вопрос – чемпиона чего. Если говорить о чемпионстве в Казахстане, то достаточно иметь определенные способности, скажем, выше среднего. Можно заниматься три раза в неделю в группе с детьми и брать 2-3 раза в неделю индивидуальные уроки. Все это зависит от уровня ребенка, от его возраста. Минимум час, максимально – три. Так можно стать чемпионом Казахстана в возрасте до 8-10 лет. При этом, родитель, как таковой, в принципе, не нужен – достаточно привозить на тренировки, следить за режимом ребенка, чтобы он был подчинен определенной цели», - сказал Данияр Аширов в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа.

Если говорить о чемпионстве мира, то здесь, по его словам, условия кардинально меняются.

«Один из родителей должен постоянно находиться рядом с ребенком и заниматься с ним. Это тренировочный процесс, физкультура параллельно, чтобы физические кондиции ребенка соответствовали поставленным целям. Это и учебно-тренировочные сборы и поездки на международные турниры. Все это, конечно, требует финансовых затрат и родитель должен это понимать. Даже при наличии суперспособностей у ребенка, если не будет финансовой составляющей и хорошего тренера, талант его будет загублен», - подчеркнул отец шахматистки.

Само собой, отметил он, нужно зарядить ребенка горячим желанием добиться поставленной цели – он должен жить этим.

«Из-под палки чемпиона не воспитаешь. Нужно максимально замотивировать ребенка – он должен четко понимать, что будет, если н станет чемпионом города; что будет, если он станет чемпионом Казахстана, и что будет, если он станет чемпионом мира. То есть, это бонусная система. Без должной мотивации на долгой дистанции вы не справитесь с поставленной задачей», - заключил Д. Аширов.

Жансая Абдумалик — казахстанская шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин. 24 июня она собирается принять участие в женском чемпионате по быстрым шахматам. В 2020 году Жансая Абдумалик стала бронзовым призером двух турниров – в марте она заняла третье место на этапе женского «Гран-при» ФИДЕ в Лозанне, а в середине мая стала третьей в женской сетке онлайн-турнира по блиц-шахматам FIDE Online Steinitz Memorial 2020.

Напомним, 21 июня весь мир отмечает Международный день пап.

Согласно исследованию ООН, казахстанские мужчины стали больше смотреть за детьми во время пандемии.

Советами в воспитании с Казинформом поделился отец 13 детей Мурат Кабылбаев из Акмолинской области.

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Фото: voxpopuli.kz