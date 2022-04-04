Как воры совершают квартирные кражи: в МВД предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел пояснили, как воры совершают квартирные кражи и обратились к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков», - сказал во время еженедельного брифинга старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров.

С целью защиты своего жилища от преступных посягательств, МВД Республики Казахстан рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности.

«Установите дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. Еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку. Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры, и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров», - проинформировал Сагындык Жантемиров.

По его словам, воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

«Есть такая услуга как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком. Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки. Можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию; автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в ваше жилище, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон хозяина, а хозяин вызывает полицию», - говорит спикер.

Также не стоит хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков.

Напомним, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 29 преступных групп.

Фото:dolmanlaw.com







