Как волонтеры помогают пожилым астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел», передает официальный сайт городского акимата.

Так, КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султана и волонтеры столицы помогают пожилым людям столицы на постоянной основе,

«Проживаю уже 61 год в Казахстане. Приехала из Украины. У меня рабочий стаж — 42 года, сейчас нахожусь на пенсии. Дети по распределению в институты разъехались. Три года назад похоронила мужа. Никто мне не помогал до нынешнего года. Хочу выразить большую благодарность волонтерам. Они мне помогли убрать снег, привезли бесплатно уголь. Для меня Казахстан стал родной страной. Еще раз благодарю волонтеров, которые помогают мне во всем», — рассказала пенсионерка Лидия Антонюк.

Заместитель руководителя КГУ «Астана Жастары» Аян Ерментаев заявил, что акция «30 добрых дел» продолжится мероприятиями разных форматов. Так, волонтеры с 2020 года уже помогают пожилым людям ремонтировать дома, разгружать уголь, чистить двор от снега. Кроме того, добровольцы участвуют в рейдах департамента полиции Нур-Султана.