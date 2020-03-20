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Как волонтеры  «Клуба добряков Астаны» помогают  нуждающимся семьям

20 Марта 2020 17:19
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Как волонтеры  «Клуба добряков Астаны» помогают  нуждающимся семьям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После введения чрезвычайного положения в стране многие организации, волонтерские движения разных регионов начали активно помогать нуждающимся семьям, пенсионерам, обеспечивая их продуктами питания первой необходимости и медикаментами. «Клуб добряков Астаны» не остался в стороне. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» администратор волонтерского движения Динара Бекмагамбетова рассказала, как волонтеры оказывают помощь жителям столицы.

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«19 марта в связи с объявленным карантином волонтеры нашего клуба объявили сбор продуктов первой необходимости. Сбор вели в нашей собственной машине с 14:00 до 19:00. Все жители города поддержали наше начинание и привозили продукты. К примеру, девушка по имени Инкар передала нам около 100 штук респираторов. После этого волонтеры сложились и закупили недостающие продукты питания. Позже мы развозили эти продукты 39 семьям. Развозка была бесконтактная: довозили до двери дома», - рассказала администратор клуба.

Динара Бекмагамбетова отметила, что «Клуб добряков Астаны» - это самое крупное волонтерское движение по количеству участников, функционирующее в шести городах: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Актау, Костанай. Недавно волонтерскому движению исполнилось шесть лет. Протянуть руку помощи готовы и рады люди разных возрастов, разного поколения. Основатель клуба – Гульмира Абдрашева.

«В связи с введением карантина мы выбрали 39 семей, которые остро нуждались в помощи. У них не было возможности все закупить, поэтому мы решили объявить сбор. Конечно же, все, кому мы помогли, выражают благодарность волонтерам. Продукты питания привозили и неравнодушные жители города. Клуб добряков – это та самая площадка, где каждый нуждающийся получает помощь и те, кто хочет оказать ее, может к нам обратиться», - заверила администратор клуба.

Динара Бекмагамбетова поблагодарила жителей столицы, которые несмотря на неспокойную обстановку в стране были готовы помогать нуждающимся семьям, приютам для животных.

Деятельности клуба дал оценку Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом Президент заявил в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz. Он назвал клуб «самым узнаваемым брендом в стране».

«Самым узнаваемым брендом в стране стал – «Клуб добряков Астаны». На попечении клуба находятся свыше 500 семей. Волонтеры помогают в трудоустройстве, социализации, подготовке детей к школе. Заслуживает похвалы работа и по защите животных. Мы должны уделять внимание также защите животных, проявлять милосердие», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо отметить, что чрезвычайное происшествие, введенное президентом, сплотило всех казахстанцев. Волонтеры Уральска осуществляли бесплатную доставку продуктов питания ветеранам войны, многодетным матерям, одиноким и пожилым людям. Тем временем волонтеры Усть-Каменогорска занялись доставкой лекарственных средств и продуктов питания пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. А волонтеры медицинского колледжа района Толе би Туркестанской области сами сшили около 100 штук масок и раздали многодетным семьям.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество, Волонтёрство, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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