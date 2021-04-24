Как волонтеры «Астана жастары» совершают добрые дела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При КГУ «Астана жастары» числится более 2,5 тысяч волонтеров, которые на добровольной основе помогают населению. Они трудятся зимой и летом, даже в период пандемии на постоянной основе работали 500 волонтеров. О выполняемой миссии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала волонтер Арайлым Сапарали.

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» работает с 2014 года. По словам Арайлым Сапарали, одно из важных направлений деятельности центра – волонтерское движение.

«В период пандемии на постоянной основе работали 500 волонтеров. Помимо этого, 3 тысячи волонтеров привлекались на однодневные мероприятия. Мы раздавали продуктовые наборы 27 тысячам семей. По доброй традиции каждый год очищаем от снега дворы пенсионеров, ветеранов, нуждающихся», - рассказала волонтер «Астана жастар».

В священный месяц Рамазан волонтеры помогали развозить еду на ауызашар для малообеспеченных семей. С 21 апреля совместно с одним из банков волонтеры обеспечили продуктовыми корзинами тысячи семей. Помимо этого, в торгово-развлекательных центрах города, в местах массового скопления людей добровольцы раздают буклеты, листовки о важности вакцинации.

Отметим, что при КГУ «Астана жастары» работает специальная школа волонтеров. Людей обучают навыкам оказания помощи в разных ситуациях.