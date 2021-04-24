Как волонтеры «Астана жастары» совершают добрые дела
Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» работает с 2014 года. По словам Арайлым Сапарали, одно из важных направлений деятельности центра – волонтерское движение.
«В период пандемии на постоянной основе работали 500 волонтеров. Помимо этого, 3 тысячи волонтеров привлекались на однодневные мероприятия. Мы раздавали продуктовые наборы 27 тысячам семей. По доброй традиции каждый год очищаем от снега дворы пенсионеров, ветеранов, нуждающихся», - рассказала волонтер «Астана жастар».
В священный месяц Рамазан волонтеры помогали развозить еду на ауызашар для малообеспеченных семей. С 21 апреля совместно с одним из банков волонтеры обеспечили продуктовыми корзинами тысячи семей. Помимо этого, в торгово-развлекательных центрах города, в местах массового скопления людей добровольцы раздают буклеты, листовки о важности вакцинации.
Отметим, что при КГУ «Астана жастары» работает специальная школа волонтеров. Людей обучают навыкам оказания помощи в разных ситуациях.