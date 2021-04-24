РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:56, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Как волонтеры «Астана жастары» совершают добрые дела

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При КГУ «Астана жастары» числится более 2,5 тысяч волонтеров, которые на добровольной основе помогают населению. Они трудятся зимой и летом, даже в период пандемии на постоянной основе работали 500 волонтеров. О выполняемой миссии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала волонтер Арайлым Сапарали.

    Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» работает с 2014 года. По словам Арайлым Сапарали, одно из важных направлений деятельности центра – волонтерское движение.

    «В период пандемии на постоянной основе работали 500 волонтеров. Помимо этого, 3 тысячи волонтеров привлекались на однодневные мероприятия. Мы раздавали продуктовые наборы 27 тысячам семей. По доброй традиции каждый год очищаем от снега дворы пенсионеров, ветеранов, нуждающихся», - рассказала волонтер «Астана жастар».

    В священный месяц Рамазан волонтеры помогали развозить еду на ауызашар для малообеспеченных семей. С 21 апреля совместно с одним из банков волонтеры обеспечили продуктовыми корзинами тысячи семей. Помимо этого, в торгово-развлекательных центрах города, в местах массового скопления людей добровольцы раздают буклеты, листовки о важности вакцинации.

    Отметим, что при КГУ «Астана жастары» работает специальная школа волонтеров. Людей обучают навыкам оказания помощи в разных ситуациях.


    Теги:
    Астана Общество Волонтёрство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!