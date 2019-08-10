Как водитель-дальнобойщик из Тараза стал ремесленником

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неожиданно проснувшийся художественный талант круто поменял жизнь обычного жителя Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зоотехник по образованию Абылхан Утепбергенов из села Айша-биби Жамбылского района с девяностых годов крутит баранку. Водитель-дальнобойщик, он объездил весь Казахстан, гонял большегрузы до Иркутска. И вдруг - года четыре назад в нем неожиданно для него самого проснулся талант художника, ремесленника, резчика по дереву.

«Не знаю, откуда и почему..., - рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Абылхан Утепбергенов. - Когда был айтыс на празднование 550-летия Казахского ханства, торжества проходили в нашей области. В фойе ЦКЗ «Баласагун» была выставка старинной деревянной посуды. Увидел я там «кошкарика» - такое блюдо в форме барашка для баурсаков и разных кушаний. И загорелось мне сделать такой же».

У жителя жамбылского села Абылхана Утепбергенова рос старый-престарый урюк, дерево уже не плодоносило. Спилил он его, просушил, начал делать кошкарика.

«Инструментов особых не было, ножом, топором, пилой работал, - продолжает собеседник. - Снохе нашей очень понравился мой кошкарик, я ей подарил, и она уехала с ним в Мангистау. Второй потом сделал - тоже подарил. Потом начал всякие пиалы, кесе делать, сувениры из дерева. Вначале мне казалось, что грубовато получается, поэтому я всё раздаривал. Вот только недавно начал делать на продажу».

Работает ремесленник-самоучка или дома, в селе Айша-биби Жамбылского района, или приезжает за 20 км в Тараз, в древний караван-сарай Торткуль, в который вдохнули новую жизнь. Здесь действует инициированный областным управлением туризма этнопроект «Коне Тараз шеберлери». Перед тем как начать реализовывать этот проект, управление туризма анкетировало иностранных туристов, которые и высказали пожелания познакомиться воочию с древними традициями, бытом, культурой, кухней казахского народа.

15 веков назад в этом караван-сарае на окраине Тараза останавливались торговые караваны, шедшие по Великому Шёлковому пути. А сегодня восстановленный Торткуль входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь».

Напомним, что караван-сарай Торткуль является одним из интереснейших археологических памятников Тараза, - города, в древние времена служившего важным звеном Великого Шелкового пути. Кроме развитых искусств и ремесел, в древнем Таразе находилась перевалочная база для купцов. Расположенный на западной окраине города, один из многих караван-сараев древнего Тараза в прошлом столетии уже представлял собою огромный курган. В ходе археологических раскопок специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI-VII вв. нашей эры. В 2010 году караван-сарай был реконструирован,и, как туристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль начал встречать туристов.

Таразский караван-сарай включен в список объектов тура по Великому Шелковому пути, проходящего через Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Абылхан-ага утверждает, что в его роду художественных мастеров, ремесленников декоративно-прикладного искусства не было. И сейчас он относится к своему увлечению, как к хобби, которое продолжает совмещать с основной работой водителя. Тем не менее, его работы вызывают восхищение как специалистов, так и посетителей Торткуля. А внучка Мадина завороженно наблюдает, как работает ее дедушка, и мечтает научиться этому мастерству.

Теперь приезжающие в Тараз туристы могут в Торткуле не только отведать национальные блюда, но и посмотреть процесс их приготовления, приобрести сувениры жамбылских мастеров, покачаться на алтыбаканах, пострелять из лука, послушать народную музыку, полюбоваться народными танцами. А можно и воочию увидеть, как под руками Мастера из простого куска дерева рождается произведение искусства.