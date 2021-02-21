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    13:50, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Как внедряют цифровизацию в работу полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области из 603 уголовных дел, зарегистрированных в этом году, 481 расследуют в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, для расследования уголовных дел в электронном формате для следователей и дознавателей создали 134 рабочих места. В планах - оснастить еще 90 рабочих мест, предназначенных для работы оперативников, ювенальных полицейских, участковых инспекторов полиции и других подразделений, которые периодически работают по уголовной линии. В ведомстве отмечают, что все эти нововведения являются частью поэтапного внедрения цифровизации в работу североказахстанской полиции.

    «Преимущества современного формата работы выражаются в минимизации сроков подачи и получения процессуальных документов, предоставлении необходимой информации участникам уголовного процесса и сокращении времени и ресурсов за счет работы в режиме видеоконференцсвязи. Есть возможность контроля руководителя за ходом расследования уголовного дела и дачи указаний в режиме-онлайн, при тесном взаимодействии с надзорным органом», - сказал заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин.

    В подразделениях полиции области трудятся 138 следователей и 43 дознавателя. Сейчас расследование уголовных дел в электронном формате составляет почти 80%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 51,3%.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Цифровой Казахстан Общество Правоохранительные органы
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