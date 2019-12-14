Как внедряется программа «Цифровой Казахстан» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые современные цифровые технологии постепенно, год за годом, входят в повседневную жизнь древнего города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Тараза, в областном центре реализуется проект «Смарт-Тараз», который включает 20 подпроектов по пяти ключевым направлениям. Это образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, агропромышленный комплекс и безопасность. Темпы реализации не подразумевают поспешности, но уже есть первые результаты.

Достижения, планы и перспективы

Так, прежде всего, активными темпами растет доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Это отмечал и побывавший в Таразе председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев.

«Жамбылская область работает на опережение. Рост числа оказываемых государственных услуг в электронном формате впечатляет. От качества госуслуг зависит эффективность законодательства и доверие граждан», отметил он.

Только в минувшем 2018 году, всего за один год, в регионе доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, выросла в четыре раза. Доля госуслуг, предоставляемых в бумажной форме, снизилась на 37% по сравнению с предыдущим годом, а количество электронных услуг увеличилось на 46%.

По цифровизации жилищно-коммунального хозяйства в Таразе автоматизирована система городского водоснабжения. Внедряется проект «умный квартал» - 315 многоквартирных жилых домов подключат к единой информационной системе «е-Шанырак». Открыт единый расчетный центр платежей коммунальных услуг.

В сфере здравоохранения внедряются электронные паспорта здоровья, мобильное приложение для получения медицинских услуг, число пользователей которого доходит до ста тысяч.

Среди реализованных проектов в сфере образования есть «автоматизация услуги по приему детей в первый класс и дошкольные учреждения», запускается проект по производству роботов для кабинетов школ.

В транспортной сфере внедряются единый диспетчерский центр и мобильное приложение для маршрутных автобусов. В ближайшем будущем в автобусах Тараза планируется запустить давно ожидаемое электронное билетирование.

Ожидается, что после реализации проектов цифровизации в различные сферы жизни значительно возрастет суммарный экономический эффект для региона.

Оздоровление и профилактика

В сфере здравоохранения реализуется Дорожная карта по цифровизации, и основными ее направлениями являются оздоровление и профилактика, а также раннее выявление заболеваний, качественное медицинское обслуживание и реабилитация больных.

Сегодня качество медицинского обслуживания является одним из ключевых показателей благосостояния страны. В здравоохранении внедряются электронные сертификаты, обеспечивается доступ граждан к информации о состоянии их здоровья через Интернет, расширяются возможности получения медицинских услуг через различные мобильные технологии.

С 1 января 2019 года в Казахстане медицинские организации должны перейти на безбумажную форму работы. А до конца года медорганизации должны быть стопроцентно обеспечены информационными системами.

В Таразе и области предприняты конкретные шаги по внедрению процесса безбумажного ведения медицинской документации. Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области для внедрения медицинской информационной системы «ELSI-MED» заключен меморандум о сотрудничестве с АО «Human Development Group», создаются электронные паспорта здоровья, переводится документооборот в электронный формат.

Оцифруем всё!

По поручению главы региона Аскара Мырзахметова при библиотеках области открыты более 20 коворкинг-центров и свыше 130 цифровизированных информационных центров.

«В этих центрах можно получить информацию и различные виды услуг через сайт «cao-zhambyl» и через портал egov.kz. При этом первоначальный план открытия цифровизированных информационных центров и выдачи справок в электронном формате перевыполнен», - рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Дуйсенали Быкыбаев.

Для реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» Жамбылскому областному государственному архиву на приобретение и установку программы информационной системы «Электронный архив» из местного бюджета выделено 15 миллионов тенге.

В библиотеках Тараза уже оцифровали несколько десятков тысяч книг. Так, в областной научной библиотеке имени Шокана Уалиханова книжный фонд составляет 243 тысячи экземпляров. Сотрудники книгохранилища в первую очередь переводят в электронный формат редкие издания, которых насчитывается десять тысяч.

Не выходя из дома

Сегодня многие предприятия, компании стараются в полной мере использовать цифровые технологии, чтобы идти в ногу с «подключенным» потребителем. Программу «Цифровой Казахстан» в областном центре активно внедряет водоснабжающее предприятие ГКП «Тараз Су».

Совместно с Европейским банком реконструкции и развития и проектным офисом «Жамбыл – площадь адалдык», на базе «Тараз Су» открылся новый операционный зал. И теперь жители Тараза получили возможность, не выходя из дома, со своего компьютера оплачивать потребление не только электроэнергии, газа и телефонной связи, но и потребление воды.

По словам заместителя директора ГКП «Тараз Су» Гульмиры Токаевой, в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» на базе государственного коммунального предприятия «Тараз Су» открылся оцифрованный центр. «Это позволит улучшить качество обслуживания населения. Людям больше не придется стоять в длинных очередях. Здесь установлен терминал электронной очереди. Кроме того, можно, не выходя из дома, оплатить все счета и решить ряд необходимых вопросов. А если нужно – то можно прийти в операционный зал и здесь им помогут специалисты. За день здесь можно обслужить более тысячи человек. Такие центры электронных услуг необходимо открывать для предупреждения коррупции».

Отметим, что водопроводно-канализационное хозяйство областного центра обустраивалось в 60-70-е годы XX века в период интенсивной застройки города. На балансе ГКП «Тараз-су», обеспечивающем жизнедеятельность города питьевой водой и отвод стоков за его пределы, находятся 416 км водопроводных сетей, два крупных водозабора в селе Жалпак-Тобе мощностью 69 тыс. кубометров воды в сутки и в селе Кумшагал мощностью 111 тыс. кубометров. Кроме этого, предприятие имеет 35 локальных скважин в городской черте, а также 11 резервуаров для накопления воды.

Выращиваем айтишников

В регионе планируется запустить проект Тараз Хаб, который создан по аналогии Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Основная цель IТ-центра – вырастить новое поколение айтишников, обучить робототехнике и ВЕБ-программированию.

На базе центра проходят обучение преподаватели информатики, робототехники и 3D-моделирования. В рамках программы «Цифровой Казахстан» внедряются три проекта по образованию.

Первый проект – «умный детский сад». Это автоматизация детских садов. Дошкольные организации города на безвозмездной основе автоматизированы на 100%. Все 111 детских садов города полностью перешли на автоматизированную электронную систему постановки в очередь дошкольников. Такие меры обеспечивают прозрачность деятельности дошкольных учреждений и управлений образования, исключают коррупционные риски.

Второй проект – «умная школа», зачисление детей в первые классы, что также значительно снижает коррупционные риски. Третий проект – «умный колледж», в рамках которого автоматизируются все колледжи.

В городе Таразе уже работают кабинеты робототехники и Web-программирования IТ-лицея. Современные цифровые технологии и программы позволяют прививать учащимся навыки, необходимые для цифровой экономики. Кроме того, обучение информационным технологиям активно ведется во многих школах, как в городских, так и в районных. Открыты кабинеты робототехники, есть внеурочные занятия в IТ-классах. Около ста учеников занимаются роботостроением в Таразском техническом творческом центре.

Учимся цифровизации

Только за минувший 2018 год более 190 тысяч жамбылцев прошли курс обучения цифровизации. А это почти каждый шестой житель Жамбылской области. В регионе ведется системная работа по обеспечению интернетом образовательных объектов. На сегодняшний день 100 процентов школ обеспечены интернетом. Кроме того, открываются информационные центры в сельских клубах.

«Для повышения показателей лучше своевременно реализовать соответствующие меры, не откладывая на двух- или трехгодичные планы», - заметил в ходе очередного совещания аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

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Отметим, что в мире насчитывается 15 стран, вставших на путь глобальной цифровизации. В их числе - Казахстан, который одним из первых среди стран СНГ начал внедрять электронные государственные услуги на едином портале электронного правительства с применением цифровой подписи. Принята комплексная программа по цифровой трансформации, призванная обеспечить ускоренную технологическую модернизацию экономики - «Цифровой Казахстан».