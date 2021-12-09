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Как влияет удорожание энергоресурсов на экономику, рассказали в Нацбанке

9 Декабря 2021 09:26
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Как влияет удорожание энергоресурсов на экономику, рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о динамике роста платных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Платные услуги демонстрируют умеренную динамику на фоне сдержанного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги. Вместе с тем, проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину –18,4%, дизельному топливу – 46,6%», - казал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По оценкам Национального Банка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года. Однако сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики.

«На фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», Национальный Банк 6 декабря текущего года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,75%», - заключил глава Нацбанка.



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#Энергетика   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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