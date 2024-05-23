Как выглядит новый ЖД-вокзал Шымкента за 1 млрд тенге

Вокзал, принимающий ежесуточно несколько тысяч пассажиров, не знал капитального ремонта около 20 лет. Масштабную же реконструкцию железнодорожная гавань переживает впервые. Корреспондент агентства Kazinform побывала на вокзале спустя несколько дней после окончания первого и самого масштабного этапа преображения.

Памятник советского модернизма

Железнодорожная станция в Шымкенте функционирует с 1916 года. Вокзал же, в его сегодняшнем виде, существует с 60-х годов прошлого столетия и до недавнего времени считался архитектурным памятником советского модернизма.

Фото: Вокзал Шымкента до реконструкции. Ирина Галушко/Kazinform

За 30 с лишним лет новейшей истории страны он успел побывать под управлением Нацкомпании «Қазақстан темiр жолы», акимата Шымкента, а в сентябре 2022 года был на 10 лет передан в доверительное управление без права последующего выкупа ТОО «Vostok Trade Pro». В соотвествии с договором, частная компания взяла на себя обязательства по реконструкции железнодорожного вокзала, обещая ежегодно выделять на эти цели порядка 50 млн тенге.

- По плану у нас на первом этапе была реконструкция основного здания, потом правого крыла, затем – левого. Но, так как ремонтные работы создают определенные неудобства для пассажиров, мы решили не растягивать реконструкцию на несколько лет, а выполнить все основные работы за год, вложив в нее 1 млрд 138 тысяч тенге. 10 июня прошлого года мы приступили к этой работе, а уже 11 мая вокзал был открыт для пассажиров, - сообщила исполнительный директор ТОО «Vostok Trade Pro» Диана Муханова.

Было и стало

Разница между тем, как вокзал выглядел раньше и тем, каким он стал сейчас, заметна уже на входе в вокзальный комплекс. Здание обрело новый, по-своему привлекательный фасад, с изображением главного символа Шымкента – красного тюльпана. Правда, при этом полностью утратило признаки памятника совесткого модернизма. Вместо массивных коллон – утопленные в стекло ажурные витражи. Потребовавшееся железнодорожной гавани увеличение площади, в соотвествии с заместно выросшим пассажиропотоком, повлекло за собой и масштабную перепланировку.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

По инфомации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, до реконструкции общая площадь вокзала составляла 1 770,2 кв м, а пропускная способность была только 2 тысячи пассажиров в сутки. Теперь же общая площадь вокзала увеличилась до

2 249,33 кв м и вокзал способен ежесуточно принимать уже до 6 тысяч человек. При этом площадь залов ожидания выросла с 898,3 до 1982,3 кв м. У обновленного вокзала появились дополнительный вход со стороны города и еще один выход на перрон.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

- Так как основным приоритетом для нас было удобство пассажиров, мы изменили место дислокации зала ожидания. Изначально он был на втором этаже и почти не пользовался спросом. Расширив площадь вокзала, мы сделали зал ожидания на первом этаже. И уже сейчас видим, насколько он стал востребован. Пока пассажиры сидят на старых скамьях, но в ближашее время мы оснастим его новыми сиденьями. Кроме того, планируется установка настенных Led-экранов, на которых будет отображаться информация о расписании поездов и точном времени их отправки. Всего в здании вокзала будет пять таких экранов, - добавила Диана Муханова.

В ближайшее время начнут функционировать и две досмотровые системы и арочные металлодетекторы, которые, как и положено, будут находится на входе со стороны города. Пока они накрыты целлофаном, но скоро будут запущены в работу.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Количество касс по продаже билетов выросло с шести до восьми. По заверению администрации, все восемь работают и на возврат железнодорожных билетов.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Решили на вокзале и вопрос с туалетами. Раньше на все здание он был всего один. Еще один пугал шымкентцев и гостей города на перроне. Его, к счастью, снесли. А в здании теперь четыре туалета, по два на первом и на втором этажах, в которых предусмотрены также кабинки для людей с ограниченными возможностями. Правда, воспользоваться туалетом бесплатно на первом этаже могут только пассажиры с билетами, дети и инвалиды. Прочей публике за посещение клозета потребуется заплатить 70 тенге.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Первый этаж сейчас полностью открыт для пассажиров. Доступа же на второй этаж для основной массы пассажиров пока нет. Исключение делается только для тех, кому требуется намазхана, которую обустроили в одном из помещений.

По словам исполнительного директора, в левом крыле теперь расположены офисные помещения для администрации вокзала и представителей КТЖ. В правом же скоро заработает просторный фуд-корт.

На месте будущего фуд-корта пока пусто – сейчас только заключаются договора с предпринимателями, которые будут обслуживать пассажиров, обеспечивая их, в том числе, и горячим питанием. Пока же купить напитки, шоколад или хот-доги, можно, как и раньше, на первом этаже в арендованных предпринимателями лавках.

А вот намазхана и комната матери и ребенка уже оснащены мебелью. В последней, к слову, есть все необходимое для того чтобы мамы с малышами до трех лет могли в комфортных условиях дожидаться ожидания поезда. Здесь две двухярусные кровати, пеленальный стол и стол для приема пищи. Здесь же туалетная комната с водонагревателем. В ближайшее время будет установлен холодильник и микроволновая печь.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform



Удобство и комфорт

В ТОО «Vostok Trade Pro» заверяют, что решили важную для вокзала проблему отопления и вентелирования и теперь пассажиры не будут мерзнуть зимой и задыхаться от жары летом. Систему венитилирования уже опробовали в первые дни запуска вокзала. Сейчас же в Шымкенте достаточно комфортная дневная температура и необходимости в охлаждении воздуха нет.

А вот потребность в скамейках на перроне, где выложена новая плитка и залит свежий асфальт, по-прежнему, заметна. Но и ее новая дирекция вокзала обещает решить.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

- Реставрация только закончилась. Теперь мы будем активно заниматься благоустройством – установим фонари, скамейки на перроне и внутри здания. Весь вокзальный комплекс по периметру будет оснащен камерами видеонаблюдения. Их будет 87. Планируем также закупить интерьерные растения, чтобы создать для пассажиров ощущение комфорта. К концу следующего месяца вокзал будет оснащен всем необходимым. Но и на этом работа не остановится, так как все годы, пока вокзал находится в нашем доверительном управлении мы будем инвестировать в его благоустройство определенные средства, - пояснила Диана Муханова.