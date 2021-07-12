Как видеокамеры «Автоураган» помогают костанайским полицейским раскрывать преступления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области рассказали, как с помощью аппаратно-программных комплексов «Автоураган» раскрываются преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что с начала года с помощью комплекса видеокамер «Автоураган» раскрыто уже 46 преступлений. Одно из них произошло в районном центре Карабалык.

«7 июля в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель поселка, который рассказал, что у него из машины была похищена барсетка с деньгами и банковскими картами. В ней была приличная сумма - 100 тысяч тенге наличными и банковские карты, с которых неизвестные сняли еще 45 тысяч тенге», - сообщили в полиции.

Сотрудниками полиции был проведен анализ машин, выехавших из поселка Карабалык и въехавших в город Костанай. Была установлена автомашина, на которой передвигались двое 28-летних молодых людей.

«При проверке автомашины в салоне была обнаружена похищенная барсетка с деньгами и банковские карты на имя потерпевшего. Имущество возвращено владельцу», - добавили в департаменте.

Еще одно преступление было совершено в Алтынсаринском районе. Там со двора дома был похищен мотоцикл «Урал». Таким же образом полицейские проверили выезжающий и въезжающий транспорт. В поле зрения попал автомобиль под управлением 21-летнего жителя поселка.

«При проверке в багажнике сотрудники полиции обнаружили похищенный металл. В дальнейшем задержанный указал место, куда спрятал похищенный мотоцикл для дальнейшей продажи на запасные части. Факт хищения металла также подтвердился», - рассказали стражи порядка.

В полиции отметили, что в текущем году к уже действующим 39 аппаратно-программным комплексам «Автоураган» будет установлено еще 6 таких систем. Они позволяют не только соблюдать ПДД, но, как показала практика, и оказывают помощь в раскрытии преступлений.

Напомним, с помощью камер «Автоураган» выявили свыше 9 тысяч нарушений ПДД, которые совершили авто с иностранными номерами в Костанае.