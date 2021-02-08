РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:58, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Как вести себя застрявшим в снежном плену автомобилистам – советы спасателей МЧС РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предостережение выезжающим на автотрассы озвучил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали на брифинге в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время мы находимся на прямой связи со всеми регионами, представители территориальных департаментов по чрезвычайным ситуациям передают свежую информацию о погоде и ситуации на дорогах. Хочу особо напомнить об осторожности тем, кто находится в пути. Гражданам следует перед выездом связаться со службой «112», ознакомиться с информацией через мобильное приложение «Дармен» или на сайте нашего Министерства. Кроме того, о закрытии или открытии автодорог, о погоде можно узнать на официальных сайтах «Казгидромета» и «КазАвтоЖол», – сказал Т.Уали.

    Представитель МЧС посоветовал выезжающим на трассы запасаться теплой одеждой, продуктами питания и средствами связи.

    «В случае остановки на дороге граждане могут позвонить на номер «112». Они сообщат о том, где находятся, сколько их и о наличии транспорта, а наши специалисты оперативно примут меры. Еще один важный момент – не отключать геолокацию в сотовых телефонах. Потому, что, если спасатели не смогут найти человека, его можно будет найти через геолокацию телефона, с которого звонили», – отметил Т.Уали.

    Ранее о ситуации на автодорогах Казахстана рассказал журналистам заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК подполковник гражданской защиты Жомарт Аскаров.


    Теги:
    МВД РК Дороги Погода МЧС Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:04
    Президент Казахстана назначил заместителя Генпрокуратуры
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!