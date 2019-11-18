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вчера 12:50
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Как вести себя во время метели - рекомендации ДЧС Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели дали рекомендации, как действовать во время метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Ранее сообщалось, что, по данным РГП «Казгидромет», 1 9 ноября ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с.
Жителям и гостям столицы рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
Действия населения во время метели:
Если вы в здании:
- Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
- Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.
- Старайтесь не выходить в одиночку.
Если Вы в дороге:
- Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
- При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- В случае неисправности или при очень плохой видимости:
- остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
При усилении ветра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надёжном помещении. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «112».
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