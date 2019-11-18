Как вести себя во время метели - рекомендации ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели дали рекомендации, как действовать во время метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Ранее сообщалось, что, по данным РГП «Казгидромет», 1 9 ноября ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с.

Жителям и гостям столицы рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

Действия населения во время метели:

Если вы в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге:

Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.

При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости:

- остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

При усилении ветра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надёжном помещении. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «112».