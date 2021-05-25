Как вести себя в грозу – рекомендации специалистов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на протяжении нескольких дней столбик термометра поднимается до 35 и выше градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», жарко будет и 25 мая. По области ожидается погода без осадков, ветер юго-западный, западный со скоростью 9-14 метров в секунду, днем местами - 15-20 метров в секунду. Ночью – 17-22 тепла, днем – плюс 33-38 градусов.

Завтра, 26 мая, жаркая погода сохранится. Днем - до 36-38 тепла. В то же время, по прогнозам синоптиков, возможны гроза и шквал. Порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Департамент по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение.

Сотрудники гидрометеорологической службы области дали рекомендации североказахстанцам, как вести себя в грозу.

«Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Это мощнейший электрический разряд с очень высокой температурой. Прямое попадание молнии в человека часто заканчивается мгновенной смертью вследствие остановки сердца, тяжёлых повреждений внутренних органов, разрушения тканей и костей», - отметили в филиале.

Во время грозы в доме или здании нужно отключить все имеющиеся бытовые электроприборы, нельзя стоять у открытых окон и дверей, у печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке, касаться металлических предметов, подходить к электропроводке, антеннам. Нужно закрыть окна и ликвидировать сквозняки, чтобы исключить попадание шаровой молнии.

Если гроза застала на улице или в парке, то необходимо как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, нельзя приближаться к линиям электропередачи или высоким деревьям, к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов, стоять рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, вблизи других проводников электричества.

В лесу во время грозы нужно укрыться в низине среди невысоких деревьев с густыми кронами. Опасно при грозе находиться на опушках леса, в местах, где течет вода. Нужно держаться подальше от высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняться к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Чаще всего молния бьет в дубы, тополя, вязы, реже в ель и сосну, совсем редко - в березы и клены.

На открытой местности следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной. Нельзя бежать – нужно идти спокойным шагом. Необходимо следить за тем, чтобы не оказаться самой высокой точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния.

В 2017 году в селе Бидаик Уалихановского района от удара молнии погибли 12-летний мальчик и двое взрослых. Трагедия произошла на краю села, когда люди ждали скот с пастбища.